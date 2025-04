Przywiązywała dużą wagę do stroju i uznawana jest za jedną z najbardziej stylowych kobiet. Księżna Diana zachwycała swoimi stylizacjami, dlatego ekspozycja poświęcona jej garderobie, która rusza już niebawem, może stać się inspiracją dla wielu kobiet. Co więcej - można wiele dowiedzieć się na temat historii każdego z kostiumów czy dodatków.

Nas rozczulił kontekst związany z kolorową kreacją Lady Di, którą wybierała na spotkania z dziećmi (zdjęcie otwarciowe). Ale... nie zakładała do niej kapelusza, choć wymagała tego etykieta lub - banalnie mówiąc - projekt stylizacji. Powód nas rozczulił.

Kilka miesięcy temu w Kensington Palace otworzyła się wystawa poświęcona brytyjskiej księżnej. Według Eleri Lynn, kuratorki wystawy, księżna dobierała zestawy z pieczołowitością i uwagą. Jasna, barwna kreacja, którą wybierała nader często Diana, była stworzona do noszenia z kapeluszem, ale mimo wyczucia stylu i świadomości tego faktu księżna Diana odmawiała.

- Często nosił ten sam radosny kwiatowy strój podczas wizyt w szpitalach (pamiętna wizyta w 1991 roku w Sao Paulo, kiedy odwiedziła porzucone, chore na AIDS dzieci). Nazwała tę suknię "opiekuńczą" - mówi Lynn . Da się zauważyć, że nie nosiła do niej rękawiczek, co było niezgodne z królewskim protokołem, ale robiła to w jednym celu: zależało jej na bliskim, prawdziwym kontakcie. W oryginale ta kreacja powinna być noszona także z dość sporym kapeluszem - mówi Lynn. - Diana jednak za każdym razem odmawiała mówiąc, "Nie przytulisz czule dziecka, mając na głowie kapelusz" - kończy Lynn.

Księżna Diana wielokrotnie odwiedzała chore dzieci w szpitalach, hospicjach, odwiedzała domy dziecka. Specjalne na te spotkania wybierała tę barwną sukienkę i sznur pereł i sporej wielkości dodatki, by dzieci mogły bawić się jej biżuterią, a optymistyczne kolory zachęcały do zabawy i kontaktu.

Wystawa „Diana: Her Fashion Story”została stworzona z myślą o uczczeniu tragicznie zmarłej księżnej Diany - w sierpniu przypada 20. rocznica wypadku.

