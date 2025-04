20 lat od śmierci księżnej Diany, to 20 corocznych momentów, w których się ją wspomina. Piękną, życzliwą... dobrą. „Królowa ludzkich serc” zginęła w wypadku, choć przez blisko dwie dekady narosło wiele legend i spekulacji dotyczących okoliczności jej śmierci.

Reklama

Śmierć Diany to nie był wypadek?

Nie chcemy omawiać wypadku, potencjalnych niezdemaskowanych sprawców, pisać o domniemanej ciąży. Chcemy wam pokazać wspaniałe zdjęcia, które krążą po internecie, udostępniane ku pamięci kobiety, która odmieniła los wielu ludzi.

Miała 36 lat, kiedy zginęła



W 1980 roku stała się osobą publiczną, kandydatką na żonę dla księcia Karola. W wielu filmach biograficzno-dokumentalnych widnieje scena ich pierwszej przechadzki. Czy to miłość? Pytali zapatrzeni w błękitnooką, subtelną blondynkę Brytyjczycy. Nie. To nie była miłość jak z bajki o księciu.

Byłam nieszczęśliwa. I choć nigdy nie spróbowałam odwołać ślubu, był to najgorszy dzień mojego życia.

W listopadzie 1978 roku Diana została zaproszona na przyjęcie w Pałacu Buckingham, wyprawione z okazji 30. urodzin Karola. Na przełomie lat 1980 i 1981 książę Karol znalazł się pod presją Pałacu Buckingham, mediów i opinii publicznej. Mimo 32 lat, nadal nie posiadał ani żony, ani potomka męskiego, który w przyszłości mógłby odziedziczyć tron. Wobec deficytu spełniających kryteria panien, pałac Buckingham uznał Lady Dianę Spencer (anglikankę, dziewicę, wysoko urodzoną, a dodatkowo ładną, zdrową i uległą) za idealną kandydatkę na księżną Walii.

Ślub, mający miejsce 29 lipca 1981 w Katedrze Św. Pawła w Londynie, stał się międzynarodowym wydarzeniem społecznym. Określano go jako ślub stulecia.

Ślub jak z bajki, życie jak z horroru...

Sielanka nie trwała długo. W pierwszej połowie lat 90. prasa ujawniła kulisy małżeństwa księstwa Walii, publikując materiały kompromitujące zarówno Karola, jak i Dianę. Cios zadany w godność brytyjskiej monarchii został zadany brutalnie, a jego konsekwencje doprowadziły do tragicznych wydarzeń. Wypadek, tragiczny w skutkach, zakończył gehennę Diany.

Ale życie księżnej to nie skandale, nie plotki o romansach, zdradach i waśniach z teściową błękitnej krwi. To życie matki dwóch chłopców, których kochała ponad własne życie i pragnęła ich dobra bardziej, niż zależało jej na opinii przykładnej żony. Chciała zachować dla nich strzępy dzieciństwa beztroskiego, nieobarczonego wzrokiem wścibskich mediów.

Książę William do chłopca, który stracił mamę. "Wiem, co czujesz"

Lady Diana nie chciała, by chłopców wychowywały nianie. Wychowywała się wraz z rodzeństwem w zajmowanej przez wicehrabiego i wicehrabinę Althorp niewielkiej posiadłości Park House.

Szczególnie związana była z młodszym o prawie 3 lata bratem. Ojciec księżnej, John Spencer, dystansował się od problemów rodzinnych, opiekę nad dziećmi ograniczył do zapewnienia domu oraz opłacenia opiekunek i nauki w prywatnych szkołach. Ale to nie wszystko... Uważa się, że księżna dzięki swojej działalności przyczyniła się do podpisania 3 grudnia 1997 roku traktatu w Ottawie, zabraniającego produkcji, gromadzenia, eksportu oraz używania min przeciwpiechotnych.

Diana od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Zasłynęła działalnością dobroczynną i charytatywną oraz zamiłowaniem do mody.

24 razy, kiedy księżna Diana zachwyciła stylem

Media szczególnie były zainteresowane jej, rzekomymi bądź nie, partnerami. Pojawiały się nazwiska takie, jak Oliver Hoare (bliższe kontakty z Dianą nawiązał ok. 1992 roku), trener Willem Carling (o romans posądzano ich w latach 1994-1996), spadkobierca James Gilbey (jego związek z Lady Di miał trwać na przełomie lat 80. i 90.), a także chiński milioner, David Tang, z którym widywano księżną przy okazji wizyt publicznych w 1994 roku. Ostatni adoratorzy Diany to podobno kardiolog Hasnat Khan oraz producent filmowy Dodi Al-Fayed.

Śmierć księżnej Walii spotkała się z silnie emocjonalnym odbiorem. W hołdzie zmarłej składali stosy kwiatów, dzieci pozostawiały maskotki i laurki.

6 września 1997 roku odbył się pogrzeb Diany. Mowę pogrzebową wygłosił brat zmarłej, Charles Spencer, przemawiały również siostry Diany, Lady Sarah McCorquodale i Lady Jane Fellowes. Matka, Frances Shand Kydd była obecna, ale nie zabrała głosu.

W sercach Brytyjczyków pamięć o księżnej Dianie jest wciąż żywa.

Reklama

Wzruszające zdjęcia rodziny królewskiej