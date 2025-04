Ponadczasowy styl Lady D.



Księżna Diana nie żyje od 19 lat... Czas tak szybko leci jednak pewne rzeczy się wciąż pozostają takie same. Diana niezmiennie pozostaje ikoną stylu (i nie tylko) dla kobiet na całym świecie. Bardzo słusznie, bo gdy teraz niemal 3 dekady później przeglądamy jej zdjęcia okazuje się, że jej styl jest ponadczasowy, wciąż inspiruje. Tym bardziej teraz, gdy moda lat 80. i 90. jest na topie.

Z ogromną przyjemnością przypomniałyśmy sobie looki, którymi zachwycały się media lata temu. Spośród nich wybrałyśmy aż 24, trochę mniej znane, ale jak najbardziej aktualne. 24 razy kiedy naprawdę nas zachwyciła i zachciałyśmy po prostu skopiować te zestawy. Zobaczcie zatem jej sposób na najgorętsze trendy ostatnich miesięcy.

Księżna Diana i total look

Nie musimy chyba tłumaczyć, że zestawy od stóp do głów w jednym kolorze są niezmiernie efektowne i jakie modne! Księżna Diana nosiła total looki zarówno na czerwone dywany jak i na co dzień. Komplety, garsonki czy po prostu miks ubrań w podobnym odcieniu jest teraz bardzo gorącą tendencją. Zachęcone? My nie możemy się napatrzyć!

Kwintesencja lat 80. i 90.

Kiedy znalazłyśmy te zdjęcia na naszych twarzach zawitał uśmiech. Kto by pomyślał, że księżna Diana 20-30 lat temu wyglądała jak gwiazda wybiegów sprzed kilku miesięcy. Skórzana kurtka, a może bomberka? Denimowa koszula a może sztyblety na obcasie? Czarne legginsy, ozdobne baleriny i kolorowa marynarka - jest szał!

Więcej inspirującej księżnej Diany

A na koniec trochę inspiracji. Spodnie culottes i plisowane spódnice to hit ostatnich sezonów. Jak nosiła je księżna Diana? W połączeniu z obszernym swetrem. A może spódnica maxi i płaskie kozaki?

Musimy przyznać, że nie możemy się zdecydować, który z looków podoba nam się najbardziej. Chcemy mieć je wszystkie! :)