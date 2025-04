Krzysztof Jackowski nie po raz pierwszy zabiera głos w sprawie pandemii koronawirusa, ale jego zdaniem grozi nam coś znacznie poważniejszego niż ta choroba.

Jasnowidz wielokrotnie przestrzegał przed tym, co stanie się w Europie. Mówił nie tylko o epidemii koronawirusa, ale też o konflikcie, jaki czeka Polskę i inne państwa europejskie.

Zdaniem jasnowidza ta pandemiczna jesień, jak określił nadchodzące miesiące, będzie groźna nie tylko z powodu trwającej pandemii. Ostatnio wypowiedział się na temat wojny, która ma zacząć się nagle oraz dezorganizacji struktur europejskich.

Uważam i czuję to, że czerwiec i lipiec, te dwa miesiące, będą już wyraźnymi znakami, że robi się bardzo niebezpiecznie na świecie. I myślę, że czerwiec i lipiec, tak czuję, to będzie czas, kiedy to będziemy poważnie zaniepokojeni nie tylko koronawirusem, ale też zaczynającą się wojną na świecie, która się zacznie nagle.

- powiedział Krzysztof Jackowski.