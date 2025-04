Krzysztof Jackowski jest bez wątpienia jednym z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce. Rozgłos zyskał przede wszystkim dzięki współpracy z policją w głośnych sprawach zaginięć i zbrodni, takich jak np. poszukiwania Iwony Wieczorek czy Dawidka z Grodziska Mazowieckiego. Wiele z jego przepowiedni się sprawdziło, co sprawiło, że słowa „medium z Człuchowa” na bieżąco śledzi wielu fanów.

Jackowski od wielu miesięcy działa przede wszystkim w sieci, gdzie prowadzi swój kanał na YouTube. Publikuje tam przepowiednie na najbliższe miesiące i odpowiada na pytania widzów. W jednym z ostatnich nagrań odniósł się do swojej wizji nadchodzącego wielkimi krokami roku 2021. Co jego zdaniem wydarzy się na świecie?

Krzysztof Jackowski o 2021 roku na świecie

Jasnowidz przede wszystkim zajął stanowisko w sprawie zmiany prezydenta USA, która oficjalnie wydarzy się już 20 stycznia. Zaprzysiężony zostanie wówczas zwycięzca wyborów Joe Biden. Zdaniem Jackowskiego nie zagrzeje on jednak długo miejsca w Białym Domu.

Prezydentura Bidena... będzie chłodna dla Polski. To będzie krótka prezydentura... - mówiło medium

Co jeszcze nas czeka? Krzysztof Jackowski ostrzega, że nadchodzące miesiące, a zwłaszcza okres od marca do maja 2021 roku będzie wyjątkowo nerwowy i pełen konfliktów na całym świecie. Może dojść do walki zbrojnej i strajków.

W 2021 roku doświadczymy jeszcze czegoś, jak syreny ostrzegawcze, jak w państwach, które ostrzegają, że może nastąpić jakieś zagrożenie, nalot. Nie twierdzę, że to nad całą Europą będzie. - zdradził jasnowidz

