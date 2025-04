Krzysztof Jackowski od wielu lat zajmuje się jasnowidzeniem i przepowiedniami dotyczącymi przyszłości. Polakom dał się poznać, kiedy pomagał policji w głośnych sprawach zaginięć i zbrodni, takich jak np. poszukiwania Iwony Wieczorek czy Dawidka z Grodziska Mazowieckiego. Wiele z jego przepowiedni się sprawdziło, co przysporzyło „medium z Człuchowa” niemałej sławy.

Od pewnego czasu Krzysztof Jackowski działa głównie w internecie, gdzie prowadzi kanał na YouTube. Publikuje tam swoje przepowiednie na najbliższe miesiące i odpowiada na pytania i prośby widzów. W jednym z ostatnich filmów postanowił podzielić się swoją wizją dotyczącą roku 2021. Niestety nie ma dobrych wieści.

Jestem przygnębiony, bo to nie będzie dobry rok. Rola jasnowidza w tym okresie jest szalenie trudna, ponieważ wiele z was by chciało dat, konkretów - to nie takie proste. Ten czas niedobry jest bardzo blisko, tak to wygląda. Pierwsze co mi się kojarzy - będzie wielki sprzeciw w Europie. To się wydarzy pierwsze, jacyś politycy czy państwa zrobią gwałtowny sprzeciw. Po drugie jest przygotowana jakaś prowokacja na Iran. Będzie mowa o skażeniu czegoś - to skażenie będzie nieprawdziwą informacją, a będzie o tym bardzo głośno

- przewiduje jasnowidz z Człuchowa.