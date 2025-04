Krzysztof Jackowski to jeden z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce, który od wielu lat dzieli się z fanami swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości. Od początku pandemii aktywnie wypowiada się na temat tego, jak będzie rozwijać się sytuacja w naszym kraju i nie tylko. Tym razem zdradził, jak widzi zbliżające się święta.

W transmisji live na swoim kanale na YouTube, jasnowidz został zapytany przez widzów, jak widzi tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Jackowski przyznał, że nie ma dobrych wiadomości, a ten wyjątkowy czas będzie wypełniony napięciem i lękiem.

Chcąc uspokoić zaniepokojonych widzów, jasnowidz przyznał, że jego wizja zakłada możliwość, że „duży strach” nie będzie dotyczył bezpośrednio Polski. Istnieje szansa, że chodzi o jednego z naszych południowych sąsiadów.

Jeżeli się coś, nie daj Boże, zaczęłoby dziać w Europie, czy na Bliskim Wschodzie, to dziwnym trafem, ale mam wrażenie, że bardzo niefortunnie Polska, Czechy i Słowacja, ze tutaj te trzy kraje mogą być wykorzystane do czegoś, co przez inne państwa może być uznane, że bierzemy w czymś udział. A tak, prawdę mówiąc, to ktoś będzie korzystał z naszych ziem

- podsumował Jackowski