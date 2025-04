Krzysztof Jackowski to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce, o którym media mówią często „medium z Człuchowa”. Sławę i rozgłos zdobył angażując się w poszukiwania zaginionych osób, takich jak np. Iwona Wieczorek. Od niedawna Jackowski na swoim kanale na YouTube publikuje przepowiednie na nadchodzące miesiące i zdradza, co myśli o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie.

Tym razem jasnowidz w wywiadzie przyznał, że jego zdaniem działania rządu w czasie pandemii świadczą o tym, że koronawirus nie jest tak groźny, jak nam to przekazują.

Nie przeczę, że wirus istnieje, tak jak wiele innych wirusów, ale niepokoi mnie to, że skoro w sklepie jest obowiązek noszenia maseczek ochronnych, to dlaczego nie ma nigdzie pojemników do późniejszej utylizacji tych maseczek? Gdyby wirus był tak śmiertelnie groźny, Ministerstwo Zdrowia by o tym pamiętało. To znaczy, że nie my, nie wy, a oni sami nie wierzą w tego wirusa

- grzmiał Jackowski