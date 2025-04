Mimo trwającej epidemii koronawirusa, zarówno komunie jak i wesela mogą się już odbywać. W wielu parafiach terminy komunii zostały przesunięte na jesień lub na przyszły rok, ale część parafii zdecydowała się na ich organizację jeszcze latem.

21 czerwca miała miejsce uroczystość pierwszokomunijna w Koninie ,w woj. małopolskim. Okazało się, że źródłem zakażenia był ksiądz.

19 osób zakażonych po Pierwszej Komunii Świętej

Pierwsza Komunia Święta, która okazała się ogniskiem zakażenia koronawirusem, miała miejsce w miejscowości Konina w powiecie limanowskim, w Małopolsce.

Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ksiądz z miejscowego kościoła był źródłem zakażenia. Do tej pory do sanepidu w Limanowej spłynęły już wszystkie wyniki testów. Przebadano 122 osoby, które brały udział w nabożeństwie. Pozytywny wynik otrzymało 19 osób, w tym 12 dzieci.

Liczba ta może jednak wzrosnąć, ponieważ jedno z dzieci, jeszcze zanim okazało się, że komunia była ogniskiem zakażenia, zdążyło pojechać na wycieczkę autokarową. Pojazd wprawdzie zawrócono, a wyjazd został odwołany, jednak nie wiadomo, czy nie zarazili się inni pasażerowie. Wszystkie dzieci jadące autokarem oraz ich rodzice zostali poddani kwarantannie.

Źródłem zakażenia okazał się ksiądz

Proboszcz odprawiał zarówno pierwszokomunijną mszę świętą, jak i codzienne nabożeństwa po uroczystości, w ramach tzw. białego tygodnia. 25 i 26 czerwca proboszcz rozdawał komunię z ręki.

2 lipca stwierdzono u niego zakażenie koronawirusem, a sanepid zaczął zbierać informacje o uczestnikach nabożeństw.

