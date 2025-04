Testy wykazały, że u jednej z osób zasiadających w komisji wyborczej wykryto obecność koronawirusa. Kobieta jest mieszkanką gminy Jasieniec w powiecie grójeckim. Informację potwierdziła już wójt gminy, Marta Cytryńska.

Koronawirus w komisji wyborczej na Mazowszu

Według doniesień medialnych, kobieta nie miała żadnych objawów koronawirusa. Test wykonano w ramach procedur przy przyjęciu do szpitala - w poniedziałek, jeden dzień po wyborach. Tam okazało się, że jest nosicielką wirusa SARS-CoV-2.

Co więcej, jej mąż oraz teść, obecnie przebywający na kwarantannie, również zasiadali w komisjach wyborczych w innych okręgach. Póki co ich wyniki testów na koronawirusa nie są znane. Testy na obecność patogenu wykonano także u innych członków komisji. Chociaż wszyscy mieli maseczki i był zachowany reżim sanitarny, to osoby pilnujące porządku podczas wyborów miały ze sobą kontakt.

Wszyscy członkowie komisji zostali objęci kwarantanną do 13 lipca, przez co nie będą mogli zasiąść w niej podczas drugiej tury wyborów. Rozmowy o rekrutacji nowych członków nadal trwają.

Nie wiadomo też, co z osobami, które głosowały w tych miejscach. Szacuje się, że tylko w OKW, w której zasiadała zakażona kobieta, mogło być około 1500 osób. We wszystkich trzech komisjach było to 2600 osób.

