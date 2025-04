Kiedy świat opanowała pandemia koronawirusa, większość krajów postanowiła ratować swoich obywateli i wprowadzić szereg obostrzeń, które miałyby uchronić ich przed zakażeniem SARS-CoV-2. Zamknięto szkoły, zakazano zgromadzeń i ograniczono działalność większości lokali usługowych. W Polsce nowe zasady bezpieczeństwa obowiązują już od kilku tygodni i wygląda na to, że nauczyliśmy się żyć w tej „nowej rzeczywistości”.

Zupełnym przeciwieństwem jest z kolei Szwecja. Rząd naszego północnego sąsiada postanowił nie wprowadzać żadnych ograniczeń i pozwolić ludziom na prowadzenie ich normalnego stylu życia. I chociaż liczba zakażonych w Szwecji rośnie, znany epidemiolog broni postanowień rządowych i krytykuje Polskie obostrzenia.

Prof. Johan Giesecke, doradca Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego oraz WHO, w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz z TOK FM stwierdził, że w jego opinii „polska strategia wiąże się z większym ryzykiem” niż szwedzkie liberalne podejście do pandemii.

Nie wiecie jeszcze, jakie mogą być rezultaty tak drakońskich ograniczeń. A może to być mnóstwo problemów w przyszłości, nawet jeśli jeszcze nie w tym roku, to w następnych. Możecie mieć problem z demokracją, bo autorytarni przywódcy w takich czasach poszerzają władzę, jak na Węgrzech, i nie wiadomo, co z nią zrobią. To mnie naprawdę niepokoi

- powiedział profesor