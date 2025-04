Telewizja Polska okrzyknęła „Koronę Królów” sukcesem, a Jacek Kurski, szef TVP, opisywał tę produkcję jako hit na miarę tureckiego „Wspaniałego stulecia”. Udało mu się namówić Beatę Szydło na przeznaczenie z budżetu państwa na nowy serial aż 800 milionów złotych!!!

Pilotażowe odcinki nowej historycznej telenoweli zostały wyemitowane 1 stycznia 2018.

Akcja serialu rozgrywa się w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. Przed emisją pojawiały się głosy, że to polska odpowiedź na „Grę o Tron”, jednak reakcje internautów świadczą raczej o... fiasku produkcji. A w komentarzach możemy przeczytać między innymi: