„Tak szybka ścieżka onkologiczna to fikcja. Mój tato zmarł, nie rozpoczynając nawet terapii onkologicznej. Przy nowotworze płuc i stwierdzonych na USG przerzutach do wątroby dostał skierowanie na TK (ponad miesiąc czekania, później znów czekanie na wynik i po diagnozie zostawiony sam sobie) i silne tabletki przeciwbólowe, które tylko pogorszyły jego zdrowie i osłabiły wątrobę, po kilku dniach wylądował na pogotowiu, tam cewnik i natychmiastowe skierowanie do szpitala.

Nie przyjęli go, bo weekend. Po weekendzie trafił do szpitala, w którym raka się nie leczy, pobył tam pięć dni, a po następnych pięciu zmarł, szybciutko, na szczęście bez bólu. Dzięki marskości wątroby nie cierpiał, więc w pewnym sensie miał szczęście, że przerzuty były akurat tam.

W dniu śmierci z pierwszą wizytą była pani doktor z opieki paliatywnej do której zgłosiłam tatę dużo wcześniej. Chcę dodać, że tato regularnie się badał, robił RTG, ale lekarz w przychodni nie reagował na jego pogarszający się stan zdrowia i prośby o skierowanie na badania. U nas zawiódł lekarz pierwszego kontaktu i pulmonolog u którego tato się leczył.

Nie mogę do dziś pogodzić się z jego śmiercią, nie tak to miało wyglądać. Współczuję wszystkim którzy chorują oraz ich bliskim, to bardzo ciężki okres w życiu, niesamowicie obciążający psychikę. Ta bezradność i poczucie, że to jest tak straszne i wydaje się niemożliwe, jak koszmar z którego człowiek się nie budzi. Tego nie da się wymazać z pamięci, choć minęło już trochę czasu. Dużo siły życzę wszystkim chorym i ich bliskim”.

