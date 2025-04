Nadchodzący rok będzie - podobnie jak poprzedni - serwować sporo polskiego kina. Specjalnie dla was przejrzałyśmy listę premier i zapowiedzi polskich filmów 2018 roku - póki co znane są daty tych z początku roku. Co już możemy dla was opisać?

Polskie filmy 2018 - co warto zobaczyć?

Przed nami kolejna odsłona „Pitbulla”, kilka komedii romantycznych i filmów sensacyjnych. Nie zabraknie wzruszeń, romantyzmu i ckliwości, podrasowanego nutką polskiego dowcipu. Fani „Pitbulla” z pewnością wyczekują filmowego popisu Władysława Pasikowskiego. Ta premiera może przykryć medialny sukces „Botoksu” z uwagi na udział w filmie Dody! Podobnie „Kobiety mafii” Patryka Vegi - już teraz mówi się, że ta produkcja pokaże wielowymiarową kobiecość i jest przykładem mocnego kina.

Ale polskie filmy 2018 to też mniej znane nazwiska i bardziej alternatywne produkcje. My nie możemy się doczekać „Wieża. Jasny dzień” w reżyserii Jagody Szelc. Dlaczego? Uzasadnienie znajdziecie w galerii. Polskie kino wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i stara się wejść o stopień wyżej w kwestii realizacji, scenariuszy i pomysłów. Coraz więcej młodych, ambitnych reżyserów jest docenianych zagranicą. Przegląd nowych polskich filmów niszowych jest w przygotowaniu, a tymczasem zobaczcie, co serwują nam multipleksy na początku 2018 roku. Na co najchętniej pójdziecie do kina?

