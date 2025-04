Wiadomość o tym, że już 4 maja zostaną otwarte galerie handlowe, ucieszyła chyba wszystkich spragnionych zakupów. Jednak wciąż zamknięte pozostaną kina w galeriach handlowych i restauracje serwujące dania na miejscu.

Otwarcie restauracji w kolejnym etapie odmrażania gospodarki

Plan odmrażania gospodarki został podzielony na 4 etapy. Tabela, która pojawiła się na samym początku, została już nieco zmodyfikowana, a rządzący nie wykluczają kolejnych przesunięć. Pierwszy etap rozpoczął się 20 kwietnia. Otwarte dla spacerowiczów zostały parki, bulwary i lasy. W sklepach i placówkach pocztowych zwiększony został limit osób.

Na 4 maja zapowiedziany został drugi etap odmrażania gospodarki, a w ramach niego:

otwarcie galerii handlowych w nowym reżimie sanitarnym,

otwarcie sklepów budowlanych w weekendy,

otwarcie hoteli i miejsc noclegowych,

wznowienie działalności bibliotek, muzeów, galerii sztuki,

dostęp do usług rehabilitacyjnych,

otwarcie przedszkoli i żłobków.

W drugim etapie nie znalazły się restauracje, zatem z niecierpliwością czekamy na 3. etap odmrażania gospodarki. Już wiadomo zatem, że 4 maja nie zjemy obiadu w restauracyjnym ogródku.

Wprawdzie jeszcze nie wiadomo kiedy rozpocznie się kolejny etap, a wraz z nim stacjonarna działalność restauracji (w ograniczonym zakresie). Goście i restauratorzy liczą na otwarcie lokali gastronomicznych i kawiarni jeszcze w maju.

Oczywiście trzeba zakładać także inny scenariusz. Galerie i przedszkola miały zostać otwarte dopiero w 3. etapie, tymczasem nastąpiło to znacznie wcześniej.

To właśnie w 3. etapie ma zostać umożliwiona stacjonarna działalność restauracji. Obecnie te miejsca mogą serwować posiłki, ale jedynie na wynos - z odbiorem na miejscu lub z dostawą. Co istotne, po wznowieniu działalności miejsc noclegowych także restauracje hotelowe nie mogą przyjmować gości przy stolikach, a jedynie wydawać posiłki do pokojów.

