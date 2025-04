AstraZeneca, brytyjski koncern farmaceutyczny jest w najbardziej zaawansowanej fazie testów szczepionki na koronawirusa. Niestety, światowe media informują, że już druga osoba biorąca udział w badaniach zachorowała na rzadką chorobę neurologiczną, która może zagrażać jej życiu. Testy zostały wstrzymane po raz kolejny.

Efekty uboczne szczepionki na koronawirusa

W USA wstrzymano dalsze badania kliniczne nad szczepionką z firmy AstraZeneca. Naukowcy są zdania, że istnieje ryzyko, że specyfik może być nieskuteczny i zostanie wycofany. Już dwójka ochotników doznała bowiem poważnego efektu ubocznego, jakim jest choroba neurologiczna.

Pierwszy z nich zachorował na poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego już po jednej dawce szczepionki. Jest to schorzenie powodujące uszkodzenie rdzenia kręgowego, prowadząca do osłabienia siły mięśni - może doprowadzić nawet do utraty sprawności. U drugiej ochotniczki podejrzewa się tę samą chorobę, jednak nie potwierdzono tego jednoznaczną diagnozą.

Trzeci przypadek choroby może zakończyć karierę tej szczepionki – powiedział brytyjskim mediom Mark Slifka, ekspert ds. szczepionek z oregońskiego Health and Science University

Szczepionka na koronawirusa firmy AstraZeneca

Koncern AstraZeneca testuje swoją szczepionkę aż na 18 tysiącach osób, które pochodzą Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indii, RPA i Stanów Zjednoczonych. Dotychczas firma przekonywała, że planuje wprowadzić szczepionkę na rynek już na koniec 2020 roku. Z powodu efektów ubocznych u pacjentów i wstrzymania dalszych badań może się to jednak opóźnić nawet o kilkanaście miesięcy.

