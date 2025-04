W kolejny poniedziałek nastąpi kolejny etap znoszenia obostrzeń. Otwarte zostaną kawiarnie, restauracje i bary, ale także i zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Te ostatnie w mgnieniu oka zapełniły kalendarze na następne tygodnie. Często nawet zapisanie się na początek czerwca graniczy z cudem.

Reklama

Póki co nie wiadomo jeszcze, który sektor gospodarki zostanie odmrożony w 4. etapie znoszenia obostrzeń, ale według nieoficjalnych doniesień mówi się, że będą to między innymi siłownie i kluby fitness. Kiedy to nastąpi?

Kiedy będą otwarte siłownie?

Jak podaje portal rmf24.pl, otwarcia tego rodzaju obiektów sportowych możemy spodziewać się najwcześniej za dwa tygodni. Będzie w nich jednak obowiązywał szereg zasad i obostrzeń, do których będą musieli się stosować klienci. Właściciele siłowni będą mogli wpuszczać do ich teren mocno ograniczoną liczbę osób. Między przyrządami do ćwiczeń będzie musiała zostać zachowana odpowiednia odległość.

Odwiedzający siłownie będą musieli zadbać o odpowiednią dezynfekcję sprzętu po użyciu, a przed i po ćwiczeniach nie będą mieli możliwości wzięcia prysznica - te będą musiały pozostać zamknięte przez jeszcze kilka tygodni. Niewykluczone, że nie będzie też możliwości korzystania z szatni.

Chociaż siłownie i kluby fitness będą prawdopodobnie mogły się otworzyć już za dwa tygodnie, na otwarcie basenów będziemy musieli zaczekać jeszcze dłużej. Póki co nie ustalono konkretnej daty, ale spekuluje się, że nastąpi to najwcześniej za 4 tygodnie.

Źródło: rmf24.pl

Reklama

Więcej o odmrażaniu gospodarki po pandemii:

Czy te wakacje spędzimy za granicą? Może być z tym naprawdę poważny problem

Za dwa tygodnie zdejmiemy maseczki? To bardzo możliwe

Odmrażanie restauracji: kelnerzy będą musieli pytać klientów, czy razem mieszkają?