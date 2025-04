Każdy miłośnik gotowania powinien mieć odpowiednią ilość sprzętu do przyrządzania potraw. Jeśli w twojej kuchni nadal brakuje woka do przygotowywania azjatyckich dań albo niewielkiego rondelka do gotowania mleka, zerknij na najnowsze propozycje dostępne w sklepach Biedronka.

Rondle, patelnie i woki Smukke na wagę

Naczynia do gotowania marki Smukke mają ceramiczną (nieprzywierającą) powłokę, dzięki czemu przyrządzisz na nich dania bez użycia tłuszczu.

Do wyboru jest kilka rodzajów i wielkości naczyń:

patelnie o średnicy 22, 24, 26 i 28 cm,

rondel o średnicy 14, 16 i 20 cm,

wok o średnicy 18 cm.

fot. naczynia Biedronka/materiały prasowe

Do wyboru masz również 2 kolory:

jasnoszary,

ciemnoszary.

Obie wersje mają rączki z powłoką imitującą drewno. Każde z naczyń można powiesić dzięki zgrabnemu uchwytowi.

Wszystkie rondle, patelnie i woki można stosować na kuchenkach: elektrycznych, gazowych, ceramicznych. Naczynia kosztują po 3,49 zł za 100 g. Dostępne będą od czwartku 17 czerwca 2021 r. w wybranych sklepach Biedronka.

Co jeszcze znajdziesz w sklepach Biedronka?

Hitem najnowszej gazetki są również chlebaki i deski bambusowe do krojenia w cenie 29,99 zł, zestawy sztućców marki Ambition po 49,90 zł oraz plastikowe naczynia piknikowe w 4 kolorach do wyboru po 14,99 zł za zestaw.

Jeśli wolisz bardziej stonowane naczynia, wybierz się do Pepco - znajdziesz tam plastikowe naczynia, które wyglądają jak kryształ po 4 zł za sztukę albo szklane kieliszki i miseczki, w modnym turkusowym kolorze od 6 zł sztukę.

