Po tygodniach siedzenia w domu na pewno chciałabyś wreszcie wyjść na normalne zakupy, aby uzupełnić zapas kosmetyków lub przymierzyć ciuchy z wiosennych i letnich kolekcji. Wyprawa do spożywczaka nie zastąpi przecież takiego shoppingu.

Jeśli nie możesz doczekać się wyjścia na zakupy do galerii handlowej mamy dobre wieści. Już niedługo galerie handlowe zostaną otwarte. Sprzedawcy już dostali informację, kiedy mają się stawić w pracy.

Kiedy zostaną otwarte galerie handlowe?

Do tej pory większość znanych sieciówek działała wyłącznie w sprzedaży internetowej. Kurierzy mają ręce pełne roboty, bo kiedy nie możemy skorzystać z tradycyjnej formy sprzedaży, zakupy przenieśliśmy do internetu.

Twoja szafa z pewnością aż prosi się o odświeżenie, więc prawdopodobnie już 18 maja zrobisz zakupy w galerii handlowej. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w piątkowym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, informacja ta została potwierdzona w kilku źródłach:

18 maja otwarte mają być galerie handlowe – wynika z naszych informacji potwierdzonych w kilku źródłach. Nasi informatorzy twierdzą, że pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że tego dnia mają się stawić w pracy. Tak jest m.in. w galerii na warszawskiej Woli, na wrocławskich Bielanach oraz w gdańskim Madison. - czytamy w dzienniku „Rzeczpospolita”.

18 maja wypada w poniedziałek, zatem to mógłby być udany początek tygodnia dla spragnionych zakupów w centrum handlowym. To oznaczałoby też, że 18 maja wkroczylibyśmy w III etap odmrażania gospodarki. Na razie możliwy jest jedynie wstęp do lasów i parków. W sklepach spożywczych i drogeriach limit osób robiących zakupy w jednym czasie został zwiększony i więcej wiernych może uczestniczyć w nabożeństwach.

Jak będą wyglądały zakupy w nowym reżimie sanitarnym?

Jak wciąż podkreśla rząd, kolejne etapy odmrażania gospodarki, czyli otwarcie sklepów budowlanych w weekendy czy otwarcie galerii handlowych, restauracji i bibliotek, będzie praktykowane z zachowaniem nowego reżimu sanitarnego. To znaczy, że odstępy (obecnie 2 metry) będą obowiązywać nadal, liczba klientów w sklepach także będzie ograniczona.

Najprawdopodobniej zakupy w galerii handlowej zrobisz jedynie w maseczce i rękawiczkach (tak obecnie wyglądają zakupy w sklepach spożywczych). Nie wiemy jeszcze, czy ograniczenie ilości osób wchodzących do centrum handlowego także będzie precyzowane, ale chyba byłby to jedyny sposób na to, by uniemożliwić tłoczenie się klientów.

O tym, czy otwarcie galerii handlowych będzie możliwe 18 maja, dowiemy się zapewne z komunikatów rządowych w najbliższych tygodniach.

