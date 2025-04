Krzysztof Andrzej Jackowski znany jako „jasnowidz z Człuchowa” zasłynął ze współpracy z polską policją, przed laty mogliśmy go także oglądać na antenie Telewizji Polsat.

Reklama

Ostatnio znów zrobiło się o nim głośno. W filmach zamieszczanych na oficjalnym kanale jasnowidza na stronie YouTube, wypowiada się na temat pandemii koronawirusa. W swoich wypowiedziach nie szczędzi szczegółów. Niektóre filmy są naprawdę długie (powyżej 1 godziny), a jasnowidz skupia się i jak twierdzi doznaje wizji.

Kiedy wygaśnie pandemia zdaniem jasnowidza



Jako datę zakończenia pandemii jasnowidz z Człuchowa podawał 17 marca 2020. To właśnie wtedy, jego zdaniem, wirus miał zacząć tracić tracić na sile, stopniowo wygasać.

Skupiając się jakiś czas temu, 17 marca mi się kojarzył. (...) żeby nikt nie myślał, że 17 marca ten koszmar się skończy. Dlatego że wirus nie zniknie w jednej chwili, jednego dnia, jest to proces. - powiedział Krzysztof Jackowski 15 marca.

Czy warto temu ufać? Jak dotąd liczba zachorowań cały czas rośnie. Jak zakłada minister zdrowia Łukasz Szumowski, na koniec bieżącego tygodnia w Polsce możemy mieć już czterocyfrową liczbę zakażonych.

Średnio co 10 dni liczba zarażonych podwaja się, dlatego trudno uwierzyć, że pandemia miałaby zacząć wygasać już 17 marca. Co prawda izolacja i kwarantanna są czynnikami wpływającymi na zahamowanie wzrostu liczby zarażonych, natomiast szkoły i przedszkola są zamknięte dopiero od 16 marca. To zbyt krótko by oczekiwać recesji pandemii.

Niedawno świat obiegła wieść, że obecną pandemię koronawirusa przewidział Nostradamus.

Reklama

Zobacz więcej przepowiedni: