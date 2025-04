Jestem zodiakalną Wodniczką i mój facet (podobno) nie ma ze mną lekko. Zrzucałam do na geny i stresy, ale pomyślałam: a może to znak zodiaku? Jaki jest Wodnik w związku? Zapytałam swojego faceta, a potem porównałam z opinią znajomej, która jest już kilka lat w związku z Panem Wodnikiem. Oto wnioski: plusy i minusy bycia w związku z osobą spod tego znaku!

Męskim okiem: związek z Panią Wodnik

Myślicielka

"Czasem nie mam pojęcia, co ci się w tej głowie w ogóle dzieje" - mówi mi mój facet. To prawda, zawieszam się na potęgę. Wodniki mają to siebie, że dużo teoretyzują; to najczęściej spod tego znaku spotkamy filozofów, poetów i... samotników, którym dobrze jest w swoim towarzystwie.

Mistrzyni planowania

Choć wiele marzeń kreśli palcem na mapie, chętnie i często wpada na nowe pomysły, to trudniej z ich realizacją. Tworzą plany dla samej idei tworzenia czegoś, nie satysfakcjonuje je dotarcie do celu, a wyznaczanie kolejnych. Potrzebują wiecznego pobudzenia. - Nawet kiedy jesteśmy na wakacjach, już myślisz o kolejnych! - mówi mój mąż, skazany na życie w myślowym pędzie.

Wieczny ulepszacz i zmieniacz

"To moglibyśmy postawić tu... A to przesunąć, obrócić o 90 stopni... Jak kupimy ten regał to postawimy na nim książki, więc będzie więcej miejsca na płyty i DVD, no i te szklanki i kieliszki..." - tak, to ja. Przychodzi jesień, kombinuję z dekoracjami. Gdy mają już miesiąc, kupuję sezonowe kwiaty, sprejuję wazon, pisze kredowym markerem jakieś hasła i rysuję kwiatki. Odbija mi, ale to podobno moja zaleta - póki nie zaczynam nikogo terroryzować i naciskać, ze wystawienie łóżka na balkon to genialny pomysł;). "czasem trzeba cię hamować, bo jak się uprzesz, i nikt cię nie powstrzyma w porę, to strach się bać".

"Nigdy nie wychodzisz z pracy!"

Wodniki mają to do siebie, że zazwyczaj praca jest ich pasją i nie potrafią robić czegoś, czego nie lubią, dlatego... wciąż przeżywają swoją pracę i nie wychodzą z niej. "Zawsze po całym dniu rozmawiamy o pracy, śni ci się praca, w weekend też szukasz nowych pomysłów" - słyszę. To nie pracoholizm, a zaangażowanie i ambicja. Tak to sobie tłumaczę.

Wymagająca

"W sklepie zawsze podobają ci się te rzeczy, które okazują się być najdroższe, jesteś wymagająca i nie uznajesz kompromisów" - to prawda. Jako pani Wodnik przyznaję, że jeśli postanowię sobie, że chcę srebrne mokasyny, to takich będę szukać do upadłego. Choćbym musiała sprowadzać je z zagranicy - nie wydam pieniędzy na na złotawe półbuty w ramach kompromisu. Pani Wodnik jest wybredna!

Zosia samosia z dużym temperamentem

"Jeśli chcesz rozbawić Wodniczkę, powiedz jej, że potrzebuje twojej pomocy". Pani Wodnik to kobieta niezależna, "żadnej pracy się nie boi". Glazurę ułoży, rośliny na skalniaku posadzi, własnej szklarni się podejmie, a w międzyczasie wymieni żarówki w samochodzie. Bycie jej facetem to wyzwanie, bo zawsze musi jej czymś imponować: wiedzą, umiejętnościami, kondycją sportową czy silną wolą.

Kobiecym okiem: związek z Panem Wodnikiem

Uparty jak osioł

Trudno Pana Wodnika przeciągnąć na swoją stronę i nakłonić do kompromisu. To jak zawracanie kijem rzeki, nie da się zmusić do zmiany myślenia nawet racjonalnymi argumentami. "Jak się uprze, to musi być po jego myśli" - mówi mi Agata. Nie zmieniają też planów pod cudze widzimisię, jak się z nim umawiasz, to spodziewaj się, że trzeba się trzymać planu.

"Nie potrafi się z siebie śmiać"

"Mój facet nie ma dystansu do siebie, nie potrafi się z siebie śmiać". To w dużej mierze prawda. Pan Wodnik bierze dużo rzeczy do siebie i przejmuje się opiniami i żartami na swój temat. Nawet jeśli bryluje w towarzystwie, czuje, że jest lubiany, to z tyłu głowy zawsze zastanawia się, czy ta sympatia jest szczera.

Jest troskliwy i opiekuńczy

"Jak jestem chora, to mi robi jedzenie z własnej inicjatywy" - słyszę od Agaty. Nieważne jaki jest dzień (noc), pogoda czy warunki. Wodnik pomoże, przyjedzie, pocieszy jak tylko może. Nie pozwoli, byś podczas siarczystego mrozu wracała do domu piechotą nawet kilometr - zamówi chociażby taksówkę.

Ostatnie zdanie zawsze należy do Wodnika. Nawet jeśli to foch

"Dla mojego faceta mała awanturka to jak dobry trening dla szarych komórek. Od czasu do czasu szuka tylko pretekstu, by móc się o coś pokłócić" - mówi Agata. Pan Wodnik jest pobudliwy, potrzebuje nowych bodźców, przy kłótni może też się wykazać i zawsze dąży do tego, by jego słowa padły jako ostatnie, a druga strona "zamarła, bo już nie wie co odpowiedzieć".

"Poświęca się swoim zajawkom na maksa"

Pan Wodnik nie jest w stanie poświęcić się czemuś, czego nie lubi i w czego sukces nie wierzy. Nie zmusisz go do siedzenia przed biurkiem, kiedy marzy o wyjeździe za Ocean, by nawiązywać kontakty i rozwijać firmę. Chętnie szuka nowości, chce wiedzieć więcej, być przed innymi, pragnie uwagi i docenienia. Często ją otrzymuje, bo robi to, co lubi, więc dobrze mu to zazwyczaj wychodzi.

Macie swoje opinie na temat życia z Wodnikiem? A może z innymi znakami zodiaku?

