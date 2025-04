Dziecko spod znaku Wodnika



Potrafi być bardzo skryte i z miną pokerzysty znieść każdy cios. Zrozumienie jego obecnego stanu psychicznego może być w takim wypadku bardzo trudne. Dziecka spod tego znaku należy się nauczyć. Nie pytaj swojego malca, jak mu minął dzień, bo możesz nie usłyszeć żadnej odpowiedzi, więcej dowiesz się z jego gestów.

Jest nieobliczalny w reakcjach. Duże niepowodzenia może skwitować wzruszeniem ramion, a małą porażkę wielką histerią. Jedno jest pewne, szybko wybacza i zapomina, dalekie mu są też dołki psychiczne. Nikomu nie chce zrobić krzywdy, przyjaciel zwierząt. W pewnym wieku jego szczęście będzie zależało od tego, czy kupisz mu psa.

Jeśli nie psa, to jakiekolwiek futerkowe stworzonko, inaczej będzie smutny i zniechęcony. A zniechęconego Wodnika nie namówisz do współpracy. Jeśli się zbuntuje, najlepszym sposobem jest zasugerowanie mu, by robił dokładnie na odwrót, niż się tego chce. Musi mieć wolną rękę w wyborze przyszłego zawodu.

Kobieta spod znaku Wodnika



To ciekawa, atrakcyjna kobieta, która niejednym potrafi zaskoczyć. Potrafi być czułą żoną, a zaraz potem drapieżną kochanką, życie z nią nie jest nudne. Chce być za wszelką cenę uwodzicielska, a jednocześnie zagadkowa. Nosi cudaczne stroje, kocha dziwne nakrycia głowy.

Marzy o tym, by wróciła moda na wachlarze, karety, koronkowe falbanki i pojedynki o serca kobiet. Często wyobraża sobie, że jest damą i każe się tak traktować, jednocześnie klnie jak szewc, potrafi też nieźle wypić. W zabawie idzie na całość, zwłaszcza gdy przesadzi z alkoholem, ugania się za obcymi facetami.

Ale łóżkowe propozycje odrzuca natychmiast, jest bowiem wierna zasadom. Jest w niej wiele przeciwieństw. Wizja dotrzymania dozgonnej wierności i niańczenia dzieci raczej ją przeraża, często więc decyduje się na wolne związki lub wychodzi za mąż w późnym wieku.

Idzie do przodu jak buldożer. Wielce niezależny, nie znosi, gdy ktoś się wtrąca w jego osobiste sprawy. Rządzi nim rewolucyjny Uran i ograniczający Saturn. Bezstronny, życzliwy i bardzo przyjacielsko nastawiony do ludzi i świata. Chętnie patronuje zbiorowym przedsięwzięciom, jest szlachetny, łagodny i opanowany.

Stworzony, by uszczęśliwiać innych. Nie umie oszczędzać, wszelką gotówkę szybko i lekkomyślnie wydaje. Uwielbia przebywać w gronie ludzi ekscentrycznych, którzy mogą wnieść w jego życie trochę tajemniczości i niezwykłych doznań. Sam często bywa dziwaczny, im jest starszy, tym trudniej jest się z mim dogadać.

Wodnik ma problemy z ustatkowaniem się, przyparty do muru wybierze partnerkę, z którą będzie miał relację opartą na przyjaźni i pokrewieństwie dusz, mniej na seksie. Lubi romantyczne flirty, zawsze będzie się w kimś podkochiwał. Niegroźnie, bo na zdradę nie pozwoli mu pilnujący morale Saturn.

