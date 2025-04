Sytuacja w kraju robi się coraz bardziej przerażająca. Jeszcze niedawno pojawiały się dopiero pierwsi zakażeniu koronawirusem, dziś to już prawie 1000 osób. Rząd zamknął granice i zarządził pozostawanie w domach - można wyjść tylko w szczególnych sytuacjach, których nie da się uniknąć.

Lekarstwa na koronawirusa nadal nie ma - chociaż powstają eksperymentalne szczepionki, które są testowane na ochotnikach, zanim trafią one do ogólnego obiegu, minie jeszcze wiele długich miesięcy. Bądźmy jednak dobrej myśli - ponad 80% osób przechodzi zakażenie patogenem bardzo łagodnie.

Jednak to nie dlatego nie chcemy się zarazić. Unikamy kontaktu z zakażonymi po to, byśmy to my nie zarazili osób, którym wirus może poważnie zaszkodzić. Idealnie byłoby siedzieć w domu i nie wychylać spoza niego nawet czubka nosa - to jednak nie zawsze jest możliwe. Co jeszcze możemy robić?

Jak walczyć z koronawirusem?

Po pierwsze i najważniejsze - regularnie myj ręce . To będzie powtarzane do znudzenia, ale higiena jest jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod ochrony. Myj ręce przez co najmniej 30 sekund i pamiętaj o paznokciach, załamaniach palców oraz nadgarstkach.

. To będzie powtarzane do znudzenia, ale higiena jest jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod ochrony. Myj ręce przez co najmniej 30 sekund i pamiętaj o paznokciach, załamaniach palców oraz nadgarstkach. Jeśli nie możesz umyć rąk bieżącą wodą i mydłem, użyj żelu antybakteryjnego .

. Dezynfekuj powierzchnie. Kuchnia, łazienka, klamki oraz podłogi w mieszkaniu powinny teraz lśnić czystością . To świetna motywacja, by zabrać się za wiosenne porządki. Nie zapomnij również o włącznikach światła, kontaktach, pilocie oraz telefonie.

. To świetna motywacja, by zabrać się za wiosenne porządki. Nie zapomnij również o włącznikach światła, kontaktach, pilocie oraz telefonie. Myj lub wycieraj produkty, które wkładasz do lodówki. Koronawirus może przeżyć na plastikowych powierzchniach bardzo długo jak na wirusa, warto więc umyć wszystko, co wkładasz do lodówki i szafek.

i szafek. Używaj jednorazowych rękawiczek. Nie zapominaj też o prawidłowym ich zdejmowaniu. Powinnaś zrobić to tak, by nie dotykać zewnętrznej strony lateksu gołą dłonią.

Jeśli nosisz maseczkę, regularnie ją zmieniaj. Pamiętaj, by nie dotykać jej gołymi dłońmi. Prawidłowe zdejmowanie maseczki również pomoże ci ustrzec się przed koronawirusem.

Nie dotykaj twarzy. Wiemy, że ciężko czasem powstrzymać się przed podrapaniem się, ale jeśli już musisz to zrobić, koniecznie umyj wcześniej ręce.

