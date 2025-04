Dziś świat przeraziły zdjęcia z włoskiego miasta Bergamo w Lombardii. Transport setek trumien na ciężarówkach wywożonych z miasta przyprawia o ciarki.

Reklama

Stąd pojawia się pytanie - czy właśnie taki scenariusz nas czeka? Robimy wszystko, by do niego nie doszło: przestrzegamy kwarantanny, dbamy o higienę rąk, pomagamy sobie w czasie pandemii, respektujemy ograniczenia wprowadzane w sklepach.

Co, jeśli w czasie epidemii koronawirusa umrze ktoś, kogo znasz? Czy wzięcie udziału w pogrzebie stanie się aktem heroizmu? I jak powinny zachować się osoby, które będą przygotowywać ciało do pochówku?

Czy zarażenie się koronawirusem od zmarłego jest możliwe?

Na ten temat wypowiedział się wirusolog Włodzimierz Gut. Ocenił, czy można zarazić się koronawirusem od zmarłego:

Ponieważ nie wydziela się już aerozol, to martwy człowiek niestety już nie zakaża. Mówię „niestety”, ponieważ równocześnie znajdują się w środku (pacjenta - red.) wirusy, które też zginą razem z nim. - mówił na antenie TVP Info prof. Włodzimierz Gut.

Z wiadomych względów zmarła osoba - ponieważ nie wydycha powietrza - nie przenosi wirusa. Czas, po którym członkowie rodziny mogą znaleźć się w pobliżu bliskiego zmarłego również sprawia, że obawy o zarażenie się koronawirusem od zmarłego są bezpodstawne.

Wiemy, jak długo koronawirus utrzymuje się na przedmiotach, jednak to, ile żyje poza organizmem człowieka i zdolność do transmisji to dwie różne sprawy.

W sposób ogólny, na temat przeżywalności patogenów w ciele zmarłej osoby, wypowiadała się także WHO.

Po kilku godzinach patogeny obecne w ciele zmarłej osoby ulegają rozpadowi i umierają.

Reklama

Najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa: