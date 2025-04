Mutacja wirusa SARS-CoV-2 była tylko kwestią czasu. Chociaż wszyscy modlili się, by nastąpiło to jak najpóźniej, jak się okazuje, prawdopodobnie już teraz mamy do czynienia ze zmutowanym patogenem. Wszystko przez dodatkowe objawy, których doświadcza średnio połowa zakażonych.

Reklama

Do tej pory za objawy koronawirusa uznawało się głównie kaszel, duszności, gorączkę oraz ból mięśni - to objawy bardzo podobne do grypy, które mogą prowadzić do groźnego zapalenia płuc, a w następstwie do śmiertelnego wstrząsy septycznego.

Nowe objawy koronawirusa

Do tej pory ten temat pojawiał się bardzo nieśmiało, ale z czasem wiemy coraz więcej o przebiegu zakażenia, śmietelności oraz - na szczęście - leczeniu. Teraz już wiadomo, że koronawirus nie objawia się jedynie gorączką i dolegliwościami ze strony układu oddechowego.

Biegunka, wymioty oraz utrata apetytu mogą również świadczyć o zakażeniu wirusem z Wuhan. Te symptomy pojawiły się u połowy przebadanych w chińskiej prowincji Hubei. Jak podkreślają naukowcy, to dopiero początkowe objawy choroby.

Grupa, którą przebadano, nie jest duża - to 204 osoby. Wystarczy to jednak, by lepiej przyjrzeć się wirusowi i temu, jak dokładnie przebiega zakażenie, zwłaszcza, że jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy nic o tajemniczym wirusie.

Jak mówią chińscy naukowcy, u 99 osób z grupy, które uskarżały się na dolegliwości związane z układem pokarmowym, aż u 92 w późniejszym czasie rozwinęły się problemy z oddychaniem. To jednak nie wszystko - nie tylko pojawiły się u nich objawy koronawirusa, ale przeszli tę chorobę znacznie ciężej niż inni pacjenci.

Naukowcy wykazali jeszcze jedną zależność. Osoby, które uskarżały się na biegunki oraz wymioty miały statystycznie mniejszą szansę na wyzdrowienie niż osoby, które nie miały dolegliwości pokarmowych związanych z koronawirusem.

Koronawirus w Polsce

Liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce cały czas rośnie. Obecnie jest to ponad 500 osób (stan na 22.03). Niestety 5 osób zmarło, a tylko 1 wyzdrowiała. Największa liczba zachorowań została odnotowana w województwie mazowieckim (127) i łódzkim (91).

Reklama

To również może cie zainteresować: