Najczęściej wypadki mają miejsce w kuchni, bo w tym pomieszczeniu jest najwięcej urządzeń i przedmiotów, które niewłaściwie użytkowane mogą stać się niebezpieczne. Oto najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Pralka

• Przede wszystkim pamiętaj, że pralkę i inne urządzenia elektryczne trzeba koniecznie podłączać do uziemionego gniazdka. W razie uszkodzonej instalacji, najwyżej wyskoczą bezpieczniki, ale unikniesz porażenia prądem.

• Odłącz wtyczkę z gniazdka i dopiero wyjmij pranie z bębna.

Kuchenka

• Kuchnię gazową może podłączyć wyłącznie osoba do tego uprawniona: pracownik gazowni lub osoba odpowiednio przeszkolona.

• Regularnie kontroluj czy w twojej kuchni jest sprawny system wentylacyjny. Wprawdzie sam gaz ziemny nie jest trujący, ale w jego spalinach znajduje się trujący czad.

• Kuchenka potrafi bardzo się rozgrzać. Zwróć uwagę czy bezpieczne są sprzęty, a zwłaszcza kable elektryczne, które znajdują w bezpośredniej bliskości.

• Jeśli na patelni zapali się tłuszcz przykryj go pokrywką lub posyp grubą warstwą mąki.

Mikrofala

• Nie podgrzewaj w niej zakręconych butelek, szczelnie zamkniętych pojemników, a także całych jaj, orzechów w łupinach, pomidorów, ziemniaków (naczynia trzeba odkryć, a produkty żywnościowe nakłuć, bo inaczej mogą eksplodować).

• Uważaj, gdy podgrzewasz wodę. Jej temperatura szybko rośnie, nawet powyżej 100 stopni, bez widocznych oznak (brak bąbelków, wrzenia). Dopiero, gdy dodasz do wody torebkę herbaty, cukier, lub choćby delikatnie poruszysz naczyniem ciecz może zacząć gwałtownie parować, co przypomina niekiedy eksplozję. A to grozi już poparzeniem. Dlatego nie wyjmuj płynu natychmiast, odczekaj 20 sekund.

• Nie włączaj pustej mikrofalówki. Jeśli mikrofale nie zostaną na niczym rozproszone mogą uszkodzić kuchenkę.

Szczególnie uważaj!

• Na przedmioty, które podłączone są do sieci elektrycznej. Nawet, jeśli chcesz wymienić żarówkę w lampce wyłącz ją wcześniej z gniazdka.

• Nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń, gdy kabel tkwi w kontakcie.

• Natychmiast wymieniaj uszkodzone przewody.

• Nie pozostawiaj w kontaktach wtyczek małych urządzeń agd: tosterów, blenderów, elektrycznych krajalnic, które stoją na blacie. Możesz niechcący je włączyć i skaleczyć się lub sparzyć.

• Noże i inne ostre narzędzia przechowuj w bezpiecznym miejscu, np. bardzo wygodne są specjalne stojaki, które zabezpieczają ostrza.

Autorka jest dziennikarką „Przyjaciólki" i „Poradnika Domowego"