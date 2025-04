Nowoczesne modele mikrofalówek są łatwe w obsłudze i nie wydzielają szkodliwego promieniowania. Ponieważ jednak działają na prąd, trzeba zachować pewne środki ostrożności. Ważne jest także, by tak korzystać z kuchenki mikrofalowej, aby nie doprowadzić do porysowania jej wnętrza i nie spowodować rozszczelnienia drzwiczek. Do gotowania trzeba używać naczyń, które nadają się do tego urządzenia.

Reklama

Nie uruchamiaj pustej kuchenki. Jeśli masz świadomość, że czasem bywasz roztargniona, to na wszelki wypadek trzymaj w mikrofalówce szklankę lub kubek z wodą, które wchłonie mikrofale i uchroni urządzenie przed uszkodzeniem. Stosuj odpowiednie naczynia. Naszym zdaniem najlepsze są plastikowe z pokrywkami z odpowietrznikiem. Jeśli pojemniki nie mają wieczek ze specjalnym odpowietrznikiem, wtedy trzeba je uchylić. Używanie pokrywek ogranicza brudzenie się wnętrza kuchenki. Pojemniki powinny mieć na spodzie informacyjną ikonkę, że nadają się do mikrofalówek. Możesz też używać naczyń szklanych (najlepiej ze szkła żaroodpornego) i ceramicznych, ale bez metalowych ozdób. Nie używaj pojemników metalowych. Przez metal mikrofale nie przenikają, więc potrawa się nie ugotuje. Może także dojść do iskrzenia. Rozsądnie ustawiaj czas i moc. Zbyt duża moc i długi okres grzania może spowodować zapalenie potrawy. Zawsze możesz dogrzać potrawę, jeśli uznasz, że podgrzała się za słabo. Dbaj o czystość. Wnętrze kuchenki mikrofalowej, a szczególnie jej drzwiczki i uszczelki najlepiej jest czyścić codziennie. Gdyby bowiem w jakimś zakamarku zostały resztki żywności i brud, mogłoby to spowodować rozszczelnienie drzwiczek. Wtedy mikrofale wydostawałyby się na zewnątrz, co działałoby niekorzystnie na zdrowie osób znajdujących się w pobliżu. Po włączeniu mikrofalówki odejdź od niej. Staraj się nie przebywać w w odległości mniejszej niż 1 metr. To tak na wszelki wypadek, gdyby jednak między drzwiczkami, a obudową pojawiła się jakaś mikro szparka. Ostrożność podczas użytkowania kuchenek zaleca się szczególnie osobom z rozrusznikiem serca, gdyż praca rozrusznika w pobliżu pracującego urządzenia może ulec zakłóceniu. Nie gotuj tłustych potraw. Tłuszcz w kuchence mikrofalowej osiąga bardzo wysoką temperaturę i może się zapalić. W szczególności nie polewaj potraw po wierzchu olejem i nie smaruj masłem. Nie gotuj jajek w skorupkach. Takie jajko jest jak szczelnie zamknięty pojemnik. Podczas podgrzewania ciśnienie wewnątrz niego może bardzo mocno wzrosnąć i doprowadzić do wybuchu.

Czym czyścić kuchenkę mikrofalową

Z zewnątrz przecieraj ją miękką ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń.

Wnętrze kuchenki, które bywa tłuste, także przecieraj ściereczką zwilżoną wodą z dobrze odtłuszczającym płynem do mycia naczyń, a następnie samą ściereczką płukaną w czystej wodzie. Detergent możesz zastąpić cytryną (2 łyżki soku na szklankę wody), octem (1/4 szklanki na szklankę wody) lub sodą (2 łyżki na szklankę wody). Naczynie ze środkiem myjącym stawia się na talerzu obrotowym, włącza kuchenkę na kilka minut, a po wyłączeniu przeciera wnętrze papierowym ręcznikiem.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika „Pani Domu”