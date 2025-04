Na rynku jest mnóstwo patelni z powłokami nieprzywierającymi. Niektórzy producenci pokrywają swoje wyroby teflonem i tę nazwę powłoki umieszczają na etykiecie, inni nazywają swoje powłoki PTFE, co oznacza, że wykonali je z politetrafluoroetylenu, związku odpornego na wszystkie znane substancje chemiczne a jeszcze inni piszą tylko, że ich wyrób ma powłokę non stic. Wszystkie tego typu naczynia mają ciemne, prawie czarne wnętrze, dość śliskie w dotyku. Drugą grupę patelni stanowią te pokryte ceramiką. Często jest ona jasna - biała lub kremowa, ale bywa także szara.

Reklama



Rodzaje powłok na patelnię:

Ciemne powłoki czyli teflonowe, PTFE, non stic

Na początku wszystkie wydają się rewelacyjne. Nic do nich nie przywiera, myje się je idealnie. Jednak ich jakość bywa bardzo różna. Te wykonane z dobrego teflonu, zwłaszcza z kilkuwarstwowego teflonu Platinum, długo pozostają śliskie. Taka powłoka nie ściera się i nie zarysowuje. Podobnie zachowują się dobre powłoki PTFE i non stic. Są też na rynku patelnie, których ciemna, na początku nieprzywierająca powłoka ściera się już po kilku tygodniach, a bywa nawet, że odpryskuje. Dlatego dobrze obejrzyj produkt. Naczynia złej jakości są zazwyczaj mniej masywne i już gołym okiem widać, że mają cienką, nietrwałą powłokę. Są na ogół znacznie tańsze od markowych. Mimo niskiej ceny nie warto ich kupować, bo oszczędność jest pozorna.

Patelni z ciemną powłoką teflonową, PTFE, non stic nie wolno przegrzewać. W temperaturze 260 st. C i wyższej ciemnieją, powierzchnia przestaje być śliska i mogą się z nich wydzielać toksyny. Najlepiej nie zostawiać suchej, pustej patelni teflonowej na rozgrzanej kuchence.

Powłoki ceramiczne

Reklama

Patelnie pokryte nimi to hit ostatnich lat. Są nie mniej śliskie od tych ciemnych z teflonu i PTFE, a bardziej niż tamte odporne na zarysowanie. Nic się z nimi nie dzieje, nawet jeśli zapomnimy zestawić patelni z ognia i przegrzejemy, bo ceramika wytrzymuje temperatury do 450 st. C. Nie zawierają żadnych szkodliwych związków. Są odporne na detergenty, łatwo się je myje. Jednak i one różnią się jakością. Jedne matowieją i stają się mniej śliskie dopiero po kilku latach, a inne już po roku. Dlatego i w tym przypadku trzeba kierować się ceną i marką.