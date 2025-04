Być może są kobiety, które wyglądają dzięki nim lepiej, większości z nas jednak zupełnie nie pasują…

Jak się nie malować?

Trendy w makijażu zmieniają się co kilka lat – widać to szczególnie na starszych zdjęciach gwiazd z pierwszych stron gazet, które w ubiegłych latach wyglądały nieraz znacznie gorzej niż obecnie. A przynajmniej tak o nich często myślimy, porównując ich dawny wygląd do obecnego kanonu urody. Nie ma w tym nic dziwnego – makijaż, podobnie jak moda, podlega ciągłym przemianom, a to, co było na topie pół roku temu, dziś może już być synonimem obciachu.

Gdy zaczęłyśmy się zastanawiać, co w makijażu jeszcze do niedawna stanowiło podstawę modnego wyglądu, a obecnie żadna z nas nie wyszłaby tak umalowana z domu, przyszło nam do głowy kilka niegdyś naprawdę często powielanych trików. Jeśli nie chcesz więc wyglądać sztucznie i śmiesznie, zdecydowanie omijaj je szerokim łukiem!

