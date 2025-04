Gdy blogerka Em Ford, pisząca pod pseudonimem My Pale Skin, zaczęła zamieszczać w sieci zdjęcia swojej twarzy bez makijażu, dostała ponad 100,000 komentarzy od osób w niewybrednych słowach krytykujących jej wygląd. Powód? Em od lat boryka się z trądzikiem.

„Co ona ma z twarzą?”

O tym, jak trudno żyje się z trądzikiem w świecie, gdzie gładka i promienna cera wydają się być podstawowym wyznacznikiem urody, wie chyba każdy, kto kiedykolwiek walczył z wypryskami na twarzy. Pół biedy, jeśli krostki wyskakują nam od czasu do czasu i można je przykryć makijażem – co jednak, jeśli pokrywają znaczną część buzi i pleców, a gdy znikają, w ich miejscu natychmiast „wyrastają” nowe?

Em Ford z trądzikiem walczy prawie całe życie, mimo to nie przeszkodził on jej w prowadzeniu własnego kanału na Youtube. Odważna blogerka postanowiła nie ukrywać, jak naprawdę wygląda, i zamieszczała w sieci zdjęcia bez makijażu, na których było widać jej trądzik. To właśnie ten urodowy problem sprawił, że rozpoczęła akcję o przewrotnym tytule #YouLookDisguisting (czyli „wyglądasz obrzydliwie”). Sposobem, by dotrzeć do odbiorców, był niezwykle prosty film, który stworzyła i udostępniła na swoim kanale. Za jego pomocą chciała walczyć z internetowym terrorem i nierzeczywistym ideałem piękna, do którego dąży wiele kobiet.

Na video widzimy Em bez makijażu, a wokół niej pojawiają się napisy będące autentycznymi komentarzami, które anonimowe osoby zostawiały do tej pory pod jej zdjęciami. Niektóre z nich są wulgarne, inne oburzające, ale łączy je jedno: wszystkie są okrutne i krzywdzące. „Nie mogę na nią patrzeć”, „Co ona ma z twarzą?”, „Czy ona w ogóle się myje?” – to te najdelikatniejsze z nich…

W drugiej części filmu Em bierze w dłoń pędzelek i zaczyna się malować: tuszuje wypryski, pokrywa skórę fluidem, wykonuje makijaż oczu. Po chwili wygląda zupełnie inaczej, będąc przecież wciąż tą samą osobą. Za jej plecami wyświetlają się zgoła inne komentarze: „Jesteś piękna”, „Uwielbiam twój makijaż”, „Zachwycasz”. Pozytywne opinie szybko jednak przemieniają się w niepochlebne: „Masz za dużo tapety”, „To powinno być zakazane”, „Jesteś tak brzydka, że musisz się malować”…

Na końcu video Em zmywa makijaż, a na ekranie pojawia się przesłanie:

Jesteś piękna. Nie pozwól, by ktoś ci wmówił, że jest inaczej. Nawet ty sama.

Filmik Em ma już ponad 26 milionów (!) wyświetleń na Youtube. Jest tak przejmująco zrealizowany, że pozostaje w głowie na długo. Jego autorka przyznaje, że miał być on dla niej narzędziem do walki z nierealnym ideałem piękna.

Wyzwaniem dla wielu dzisiaj jest to, że jako społeczeństwo przywykliśmy do fałszywych obrazów perfekcji. Porównujemy się do tych nierealistycznych kanonów piękna tak często, że zapomnieliśmy o tym, co najważniejsze: to ty jesteś piękna – powiedziała Em Ford.

Poniżej możecie zobaczyć filmik Em Ford. Co o nim sądzicie?