Mówi się, że ładne jest nie to, co jest ładne, ale co się komu podoba. W przypadku wyboru najpiękniejszej kobiety świata oba z powyższych kryteriów zostają jednak spełnione. Internauci przepytani przez portal fillgap.news, który zajmuje się tworzeniem rankingów popularności gwiazd i nie tylko, niemal jednogłośnie wybrali zwyciężczynię. Ich zdaniem najpiękniejszą kobietą świata 2020 jest Hande Ercel.

Hande Ercel najpiękniejszą kobietą świata 2020

Pierwsze miejsce w rankingu fillgap.news zajęła 26-letnia Hande Ercel. Przepiękna kobieta pracuje jako modelka oraz aktorka. W 2012 roku otrzymała również tytuł Miss Turcji. Za jej największe atuty ankietowani uznają piękne włosy, duże oczy i gładką skórę.

Turczynka ma również ogromne grono fanów w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 13 milionów osób, w większości płci męskiej. I trudno się dziwić, bo domyślamy się, że modelka skradła nie jedno serce. Prywatnie ma jednak męża i wychowuje malutką córeczkę.

Ranking najpiękniejszych kobiet świata 2020

W pierwszej dziesiątce rankingu przygotowanego przez portal nie zabrakło również popularnych aktorek, wokalistek i modelek z pierwszych stron kolorowych gazet. W zestawieniu pojawiły się m.in. Emma Watson, Selena Gomez czy też Priyanka Chopra. Tak prezentuje się pierwsza 10 listy najpiękniejszych kobiet 2020:

10. Taylor Swift

9. Emma Watson

8. Fahriye Evcen

7. Kristen Stewart

6. Selena Gomez

5. Priyanka Chopra

4. Deepika Padukone

3. Nana Im Jin-ah

2. Liza Soberano

1. Hande Ercel

