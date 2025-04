Griffin Furlong był jednym z najlepszych uczniów w szkole i wygłosił przemówienie na zakończenie roku szkolnego. Zaczął standardowo. Wymienił swoje osiągnięcia, kilka razy zażartował i obiecał, że postara się nie wygłosić najnudniejszego przemówienia w historii. Dotrzymał słowa. Chwilę później wyznał, że od 12 lat jest bezdomny.

Poddać się to nie jest rozwiązanie... Wszyscy myślą, że staram się zbierać tak dobre stopnie, bo jestem inteligentny. To nie jest prawda. Robię tak, bo mam wszystko do stracenia.