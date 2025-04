"Chłopaki nie płaczą" to stwierdzenie, które jest powtarzane do znudzenia. Czy faktycznie łzy są oznaką słabości? Najnowsza kampania społeczna, która powstała w Australii przekonuje nas, że łzy są oznaką siły i pasują prawdziwym mężczyznom.

Narrator w filmie mówi, że zanim uczymy się mówić, płaczemy. To jest sposób na przetrwanie. Dlaczego więc powtarzamy chłopcom, żeby nie płakali? Chrzanić to! Jeżeli czujesz się źle, mów o tym, bo milczenie zabija. Okazywanie bólu wymaga odwagi. Trzeba być mężczyzną by czuć głęboko. Trzeba mieć jaja, by płakać.

Jesteś mężczyznom? Okazuj emocje i płacz

Kampania ma zerwać z przekonaniem, że prawdziwi mężczyźnie nie płaczą. Zagląda za kulisy starodawnych przekonań, że łzy są oznaką słabości. Takie nastawienie sprawia, że chłopcy od najmłodszych lat uczą się tłumić emocje i uczucia.

Projekt stworzony w kamach akcji społecznej "Man Up" bierze na klatę męskie łzy. Wszystko po to, aby zapobiegać samobójstwom wśród panów. Liczba mężczyzn odbierających sobie życie w Australii jest bardzo wysoki. Na 3 tysiące przypadków ponad 2 tysiące zostały popełnione przez czyjegoś męża, syna, tatę, brata, narzeczonego lub kolegę. Nie pozwól, by coś takiego spotkało bliską ci osobę.

