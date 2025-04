Pewnie wiecie doskonale, że to, co widzimy na okładkach magazynów, to efekt pracy fotografów i grafików, a nie odwzorowanie realiów? Gwiazdy takie jak Mila Kunis, Alicia Keys czy Scarlett Johansson wyłamują się z tej zasady i pozują do zdjęć bez make-upu, jednak znaczna większość celebrytów to "ofiary" Photoshopa. Kontrolowanego lub nie...

W pierwszym momencie od razu przypomina nam się słynna sesja Victorii Beckham, którą nadgorliwy bądź nieuważny grafik... pozbawił zdjęciu nogi.

Z kolei nie tak dawno pisałyśmy o mężczyźnie, który w przebraniu dinozaura "robił sobie zdjęcia" z gwiazdami. Lorenz Valentino to nikomu nieznany model, który pokazał, co potrafi Photoshop i umieszczał siebie w prześmiewczym kombinezonie na bardzo popularnych fotkach gwiazd.

Gwiazdy przed Photoshopem i po

Pokazał, co można zrobić w graficznym programie dla żartu i sławy. Zobaczcie, jednak, jak dążenie do ideału mija się z celem. Nad wizerunkami gwiazd pracuje sztab stylistów i dopomaga im w tym Photoshop. Jednak na co dzień każda z tych gwiazd wygląda przeciętnie: mają zmarszczki, przebarwienia, skóra nie jest tak jędrna i gładka.

Przekonajcie się zresztą same, oglądając te fotki i filmiki. Jeden z popularnych kanałów na YouTube pokazuje, w jaki sposób można retuszować i poprawiać zdjęcia w programie graficznym i jednocześnie uświadamia, że... nie znamy prawdziwych twarzy gwiazd, bo te z magazynów, profili na Instagramie czy Facebooku, są produktem graficznej obróbki.

1. Britney Spears

fot. marieclaire, boredpanda/ kolaż polki.pl

2. Beyonce

3. Angelina Jolie

screen Youtube

4. Madonna

fot. boredpanda

5. Kim Catrrall

fot. boredpanda

6. Candice Huffine

fot. boredpanda

Na zakończenie... obejrzyjcie filmik zatytułowany "Fałszywe piękno" (Fake Beauty), który opublikował w Internecie magazyn The Talko. Daje do myślenia!

