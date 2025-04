Z pewnością kojarzycie mężczyznę w przebraniu dinozaura, którego zdjęcia krążą po Intenrnecie jak karuzela. On jest wszędzie! Kim jest człowiek ze zdjęć Kim Kardashian, okładki magazynu czy J.Lo.?

Ten człowiek to kolejny przykład tego, jak prosty pomysł przekuć w fenomen. To Loren Valentino, aktor, model, a teraz także pluszowy dinozaur, który robi nieco zamieszania. Kto powiedział, że wygłupiać się można tylko od święta, skoro można to robić tak efektownie i z humorem? Tysiące fanów nie mogą się przecież mylić!

Lorenzo jest na zdjęciach z Ronaldo, Adele, Jennifer Lopez, a nawet politykami, w tym Kim Dzong Unem. , On - nieznany, zwykły facet w przebraniu, oni - gwiazdy, których rozpoznasz z odległości 50 metrów. On zyskuje sławę dzięki nim, czy to oni zawdzięczają mu "nową" twarz? Lorenz Valentino znalazł bardzo prosty sposób, by być blisko aktorów, piłkarzy, piosenkarzy, czy polityków. To stary, dobry Photoshop, który pomaga Lorenzo tworzyć coraz śmielsze przeróbki.

Valentino pisze o sobie, że jest dinozaurem, modelem i aktorem, który niedługo zamierza rządzić w Hollywood. Czy te zdjęcia mogą mu w tym pomóc?

1. Lorenzo i Jennifer Lopez

2. Lorenzo i Victoria Beckkham

3. Lorenzo i Beyonce

4. Lorenzo i Ronaldo

5. Lorenzo i Kylie Jenner

6. Lorenzo i Gigi Hadid

7. Lorenzo i Daniel Craig (James Bond)

8. Lorenzo i królowa Elżbieta II

9. Lorenzo i Madonna

10. Lorenzo i Karl Lagerfeld

Niebawem pojawi się ich więcej i więcej... Chyba, że ktoś wytoczy pomysłodawcy proces, ale pewnie dowcipniś dobrze się zabezpieczył. Może jakaś polska gwiazda stanie się przyjacielem dinozaura? Czekamy!

