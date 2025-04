Rządy Hiszpanii i Portugalii są zaniepokojone gwałtownym skokiem zakażeń koronawirusem. Zdawało się już, że oba kraje pokonały epidemię i sytuacja znacznie się ustabilizowała. Okazuje się jednak, że mogło być to tylko złudzenie. Statystyki mówią same za siebie, a polscy epidemiolodzy boją się, że to samo czeka nasz kraj.

Reklama

Wzrost zakażeń koronawirusem w Hiszpanii i Portugalii

Jak donosi RMF FM, władze regionalne Hiszpanii podały w czwartek, że od środy 17 czerwca liczba przypadków zakażenia wzrosła o 568 osób, osiągając 245 251 przypadków. Podczas wcześniejszej doby zanotowano aż 336 infekcji SARS-CoV-2. To wyjątkowo duży skok liczby zarażonych.

Podczas ostatnich dób także w Portugalii nastąpił wyraźny wzrost zachorowań na COVID-19. Szacuje się, że od środy w kraju przybyło aż 417 nowych przypadków, a ich łączna liczba sięga 38 089 pacjentów. Minister zdrowia Portugalii Marta Temido poinformowała media, że w dalszym ciągu najwięcej nowych infekcji notowanych jest w aglomeracji Lizbony oraz w sąsiadującym z nią regionie Doliny Tagu. Od środy zanotowano tam prawie 80 proc. wszystkich potwierdzonych w Portugalii nowych zakażeń.

Na szczęście ani w Hiszpanii, ani w Portugalii nie zauważono znacznego wzrostu liczby zgonów z powodu COVID-19. Dzienna liczba zmarłych wciąż waha się tam na poziomie jednego, dwóch przypadków dziennie, co daje optymistyczne spojrzenie na przyszłość.

Czy Polska będzie mierzyć się z kolejną falą koronawirusa?

Polscy epidemiolodzy z niepokojem patrzą na sytuację w Polsce. Wielu obawia się, że czeka nas scenariusz podobny do Hiszpanii i Portugalii. Liczba zakażeń wciąż szybko rośnie i nic nie zapowiada tego, żeby krzywa zachorowań miała się wypłaszczać. Liczba chorych na COVID-19 przekroczyła już 31 tys. Wielu ekspertów jest zdania, że winne temu stanowi rzeczy są poluzowane obostrzenia i likwidacja wielu zakazów wprowadzonych na czas lockdownu.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Tłumy nad Bałtykiem: brak płynów dezynfekujących i wszędzie kolejki. Polacy już zapomnieli o pandemii?

Coraz więcej gości weselnych z objawami koronawirusa. Czy odmrożenie tej branży było dobrym pomysłem?

Fala upałów spowoduje przerwy w dostawie prądu? Eksperci alarmują

Eksperci ostrzegają przed lekceważeniem koronawirusa. "Nienoszenie maseczek to brak szacunku i przyzwoitości"