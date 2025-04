Krem Bambino to popularny i znany od lat krem dla dzieci. Stosowany jest przede wszystkim na odparzenia pieluszkowe i jako ochrona przed mrozem i wiatrem.

Niektóre kobiety przekonują, że świetnie radzi sobie również z trądzikiem, rozstępami i zmarszczkami. Dlaczego? Z powodu jednego cennego składnika, który zawiera. Chodzi o tlenek cynku.

Jak działa cynk na skórę?

Tlenek cynku (INCI: Zinc Oxide) nie tylko neutralizuje wolne rodniki i reguluje wydzielanie sebum, ale jest też bardzo skutecznym składnikiem redukującym zmarszczki i zwiotczenie skóry. Wspomaga produkcję kolagenu, co w efekcie opóźnia procesy starzenia się skóry. Co więcej, cynk znacznie skraca czas gojenia się ran, łagodzi podrażnienia i stany zapalne. Do tego świetnie radzi sobie z bliznami, nadaje się więc np. do skóry z rozstępami.

Czy to wystarczający powód, aby stosować krem Bambino na trądzik, rozstępy i zmarszczki?

Jak stosować krem Bambino?

Krem Bambino został stworzony specjalnie z myślą o dzieciach. Niektóre z was przekonują jednak, że doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry twarzy u kobiet. Niestety, jego skład mówi zupełnie co innego:

Aqua, Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallina, Ceresin, Talc, Zinc Oxide, Sorbitan Sesquioleate, Glycerin, Magnesium Sulfate, Lanolin Alcohol, Cetyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Lactic Acid, Parfum.

Krem Bambino na zmarszczki

Krem Bambino na zmarszczki nie pomoże. Obecność w składzie witaminy E (INCI: Tocopheryl Acetate) jest na tyle śladowa, że w żaden sposób nie przyczyni się do wygładzenia i ujędrnienia skóry. Kwas mlekowy (INCI: Lactic Acid) również ma pozytywny wpływ na skórę, ale niestety - jest na samym końcu w składzie, tuż przed kompozycją zapachową.

Jeśli chcesz, aby skóra odzyskała blask i młodzieńczy wygląd, sięgnij po serum z witaminą C dopasowanym do potrzeb twojej cery. Świetnym pomysłem będzie również regularne stosowanie kremu z retinolem.

Krem Bambino na trądzik

Jeśli masz skórę trądzikową, zdecydowanie odradzamy stosowanie kremu Bambino. Dlaczego? Na drugim miejscu w składzie jest olej mineralny (INCI: Paraffinum Liquidum), który powoduje rozwój bakterii beztlenowych, które mogą tylko pogorszyć stan twojej cery.

Kolejne miejsca w składzie to i czyli wosk mineralny (INCI: Cera Microcristallina) i wosk ziemny (INCI: Ceresin), które mogą przyczyniać się do powstawania zaskórników. Kolejny to talk (INCI: Talc), który może zapychać pory, a to prowadzi do jednego - wysypu niedoskonałości.

Niestety, sama obecność tlenku cynku, który owszem, jest stosowany jest przede wszystkim przy walce z trądzikiem, nie wystarczy. Jeśli masz częsty problem z występowaniem stanów ropnych i zapalnych skóry, sięgnij po serum z cynkiem, które nie zawiera żadnych komedogennych składników - polecamy szczególnie to marki The Oridinary.

Krem Bambino na rozstępy

Krem Bambino na rozstępy może przynieść odpowiednie efekty, jeśli będzie stosowany regularnie. Warto nakładać go 2 razy dziennie - rano i wieczorem, najlepiej jako profilaktyka np. przez kobiety w ciąży albo w okresie dojrzewania.

Krem przywróci skórze jędrność i miękkość oraz może przyczynić się do delikatnego rozjaśnienia blizn.

