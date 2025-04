Kontrowersyjna opinia lekarza spotkała się z ogromnym odzewem ze strony kobiety i ... samych zainteresowanych. Więc mężczyźni powinni, czy nie powinni być przy porodzie? Jakie jest wasze zdanie na ten temat?

Mężczyzna na porodówce...

Pewnie wiele z was pamięta czasy, gdy dziecko pokazywało się ojcu przez szybę i mógł je zobaczyć z bliska dopiero po wypisie ze szpitala. Wtedy było nie do pomyślenia, by przekroczył próg sali porodowej.

Musiało upłynąć wiele lat, abyśmy doszli do stanu, jaki mamy obecnie, a mężczyzna mógł uczestniczyć w tym magicznym wydarzeniu. Tym bardziej zastanawiamy się, dlaczego lekarz twierdzi, że powinno być inaczej. No właśnie. Dlaczego?

Dr Michel Odent to francuski położnik, który następująco argumentuje swoje stanowisko:

, a także po to, by urodzić łożysko Gdy matka jest sama z dzieckiem, nikt nie odwraca niepotrzebnie jej uwagi. Dzięki temu może się skoncentrować wyłącznie na maleństwie i nawiązać z nim głęboką więź

Większa prywatność jest lepsza, poród to misterium i zostawmy to tylko dla siebie

, a to może przyspieszyć poród Wielu mężczyzn przeżywa po wspólnym porodzie traumę, a czasem nawet depresję. Zdarzają się nawet przypadki, że partner nie chce się zbliżać do kobiet w sposób intymny

Opinia lekarza wywołała burzę i skłoniła wiele osób do wymiany spostrzeżeń na ten temat. Są osoby, które poparły opinię francuskiego położnika, ale są również takie, które się z nim nie zgadzają. Oto kilka z nich:

Jestem ojcem i byłem przy porodzie dwa razy. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym być wtedy gdzie indziej. Przyznaję, że to był straszny czas, martwiłem się o żonę i dziecko, ale to był najbardziej magiczny moment w moim życiu. Tatusiowie, bądźcie przy żonach!

Jeśli mężczyzna nie towarzyszy kobiecie podczas porodu, jest zwykłym tchórzem!

Ja wolałabym rodzić z inną kobietą u boku. Mąż mi niewiele pomógł.

A co wy myślicie na ten temat? Kto był z wami podczas porodu? A może ta decyzja jest dopiero przed wami?

