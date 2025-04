Gumowce

Zabrudzone błotem umyj w wodzie z mydłem i osusz. Następnie natrzyj roztworem wody z gliceryną (1 łyżka stołowa na szklankę wody). Co pewien czas możesz wetrzeć w cholewki ubitą na sztywno pianę z białka. W przypadku czarnych kaloszy świetny efekt daje preparat do konserwacji opon samochodowych (ok. 18 zł). Zabezpiecza gumę przed wysychaniem i pękaniem, a także nabłyszcza. Mokre w środku kalosze szybciej wyschną, gdy wsypiesz do nich ciepły groch.



Reklama

Zacieki na szybach

Zastosuj środki do mycia szyb, które przez pewien czas ochronią je przed zaciekami (np. Starwax, płyny do mycia szyb samochodowych lub zabezpieczania, tzw. niewidzialna wycieraczka, od 30 zł ). Można też przetrzeć szkło po umyciu wodą z dodatkiem gliceryny, a potem dobrze je wypolerować. Jeśli okno znajduje się po zawietrznej stronie i wiatr kieruje na nie krople deszczu warto rozważyć założenie specjalnych rolet foliowych, specjalnie przystosowanych do ochrony przed deszczem i wiatrem (rolety.com).



Parasol

Najważniejsze, to dobrze wysuszyć parasol po deszczu, by nie zapleśniał. Od czasu do czasu wyszoruj materiał gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, spłucz i pozostaw do wyschnięcia. Metalowe elementy przetrzyj woskiem do polerowania karoserii samochodowych. Jeśli parasolka zaczyna przeciekać, rozpuść w szklance wody 5 tabletek Altacetu (kupisz w aptece), posmaruj roztworem materiał (z obu stron) i poczekaj aż wyschnie.



Wycieraczka

Od niej w dużej mierze zależy ile błota uda się usunąć z butów. Najskuteczniej czyszczą te modele, które przypominają szczotkę, mają chropowatą strukturę oraz gruby splot (np. z kokosowego włókna). Aby wycieraczka spełniała swoją rolę, musi sama być czysta. Staraj się więc regularnie ją strzepywać, a także czyścić trzepaczką, jak dywan. Od czasu do czasu wyczesz ją drucianą szczotką. Warto pamiętać, by regularnie wymieniać wycieraczkę (od 20 zł), bo zużyta słabo czyści i nie zatrzymuje brudu.

Reklama

Małgorzata Świgoń