Zauważyliście, że dzieci nigdy nie narzekają na pogodę? Słońce, śnieg, czy szaruga – chcą przebywać na podwórku niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. W co się bawić z dzieckiem jesienią, kiedy jest zimno i pada deszcz? Czy szkrab mały czy duży - będzie szczęśliwy w kałuży!

Jesienna pogoda sprzyja wielbicielom kaloszy! W sklepach stacjonarnych i internetowych można znaleźć wiele kolorowych modeli zarówno do użytku jesienią jak i zimą (z futerkiem w środku).

Kupując kalosze zwróćcie uwagę, na 3 elementy- czy posiadają wzmocnienie pięty, mają antypoślizgową podeszwę i czy są lekkie. Tylko takie kalosze będą wygodne i posłużą maluchom dłużej!

5 pomysłów na jesienny spacer

Wśród kaloszy chłopięcych możemy znaleźć krótkie i długie modele w fantazyjnych kolorach i wzorach, wśród których najmodniejszy jest motyw pirackich wąsów i trampkowy styl.