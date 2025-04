1. Z juty

Juta to materiał ekologiczny (wytwarza się go z rośliny, która nazywa się juta) o ciekawym wyrazistym splocie. Bardzo wytrzymały i łatwy w pielęgnacji. Wycisza, nie jest łatwopalny. Dość szorstki i twardy. Pasuje do wnętrz w stylu eko. Świetny do salonu i przedpokoju.

Reklama

2. Z bambusa

Bambus, a ściślej mówiąc bambusowe deseczki są niezwykle trwałe, a jednocześnie lekkie i odporne na ścieranie oraz wilgoć. Podbite są materiałem (polipropylenem). Twardy, całkiem płaski. Sprawdzi się w przedpokoju, wnętrzu w stylu eko, pokoju do pracy.

3. Z wełny

Wełna jest materiałem naturalnym, stosunkowo odpornym na zabrudzenia, bardzo trwałym. Nie odkształca się i skutecznie wycisza wnętrze. Za najlepszą jakościowo uważa się wełnę nowozelandzką. Doskonale sprawdzi się w pokoju dziennym, a także u dziecka.

4. Z hiacynta wodnego

Hiacynt wodny to piękny kwiat, ale łodygi tej niezwykle ekspansyjnej rośliny wodnej po wysuszeniu nadają się m.in. do wyplatania chodników, mat. Wyroby są lekkie, wytrzymałe, ekologiczne. Będzie dobrze wyglądać w przedpokoju, pokoju do pracy, na tarasie.

5. Z polipropylenu



Polipropylen jest popularnym sztucznym włóknem. Trwały, odporny na ścieranie i zabrudzenia, nie traci kolorów, nie wsiąkają w niego płyny. Dość tani. Polecany alergikom. Niektórym wydaje się szorstki. Nadaje się do pokoju dziennego, przedpokoju.

Nasze rady

Jeśli zamierzasz położyć dywan w salonie czy pokoju dziennym , który jest najbardziej eksploatowanym pomieszczeniem wybierz mocny, trwały materiał, odporny na wycieranie i plamy, najlepiej z krótkim włosem, bo łatwo go odkurzać.

, który jest najbardziej eksploatowanym pomieszczeniem wybierz mocny, trwały materiał, odporny na wycieranie i plamy, najlepiej z krótkim włosem, bo łatwo go odkurzać. W sypialni sprawdzi się miękki, delikatny, przyjemny w dotyku, może być z długim włosem. Nie musi zasłaniać całej podłogi. Ważne, by leżał przy łóżku.

sprawdzi się miękki, delikatny, przyjemny w dotyku, może być z długim włosem. Nie musi zasłaniać całej podłogi. Ważne, by leżał przy łóżku. Dywanik w pokoju dziecka powinien być odporny na plamy, wycieranie, łatwy do czyszczenia.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego"

Reklama

Zobacz więcej porad:

Co robić, żeby buty nie przemakały?

Jak wyczyścić zamszowe buty?

Jak wyczyścić białe buty?