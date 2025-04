Książki na jesień - to hasło brzmi nieco enigmatycznie. Bo przecież czym się różni lektura czytana jesienią od tej czytanej np. wiosną? Zastanowiłyśmy się przez chwilę i doszłyśmy do wniosku, że takie książki łączy kilka wspólnych cech. Jakich? Zajrzyjcie do naszych wyborów i opinii!

1. Wally Lamb, "Niepamiętnik Dolores Price"

Książka, do której bardzo często wracam.

- "Niepamiętnik..." to portret dziewczyny samotnej, zagubionej, która nie może znaleźć swojego miejsca ani celu w życiu. Plastyczny język Lamba, wartka akcja, w szczególności postać głównej bohaterki (jej losy, marzenia, kompleksy... ) składają się na ciekawą lekturę. Historia jest przejmująco ukazana, a człowiek często "łapie się" na odniesieniach do własnego życia. - Refleksyjna powieść, idealna do rozgrzewającej herbaty - skwitowała Marta, redaktor działu Zdrowie. Zapiszcie na liście!

2. Agatha Christie, "Dziesięciu Murzynków" "I nie było już nikogo"

To idealna książka na jesienny wieczór!

Nasz Wydawca, Agata, dosłownie w sekundę po zadanym pytaniu o ulubioną książkę na jesień, dała mi odpowiedź! - Bardzo lubię kryminały, a te Agathy Christie to absolutna klasyka. Jeśli kręci cię ta tematyka, polecam „10 murzynków” w towarzystwie koca i ciepłej herbaty z imbirem. Bardzo przyjemnie jest wziąć udział w intrydze wprost z zacisza własnego domu. Trudno się nie zgodzić! Książka jest znana również pod tytułem "I nie było już nikogo" i to absolutnie sztandarowa powieść kryminalna pisarki - poradziła mi Agata. A ja się zgadzam!

PS. Wszystkie jej utwory były objęte w Polsce cenzurą w 1951 roku i podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotece. Wiedziałyście o tym?

3. Anna Frank, "Dziennik"

Książka daje do myślenia, pokazuje, czym jest rodzina, przyjaźń, strach i okrucieństwo.

- „Dziennik” Anny Frank to fragmenty pamiętnika autorki, której rodzina przebywała w ukryciu, podczas nazistowskiej okupacji Holandii. Niektórzy powiedzą, że nie jest to odpowiedni wybór na jesienny wieczór z ciepłą czekoladą i kocykiem w tle, ale ja tak nie twierdzę - reklamuje Gosia, redaktor działów Ślub, Finanse oraz Praca. - Książka daje do myślenia, pokazuje, czym jest rodzina, przyjaźń, strach i okrucieństwo. To też świetna lekcja historii i ponadczasowych wartości, które trochę się pogubiły w bylejakości współczesnego świata.

4. Henryk Schonker, "Dotknięcie anioła"

Obowiązkowa lektura, nie tylko dla zainteresowanych tematem.

Gosia, redaktor działu Uroda, pasjonuje się historią współczesną. Nie zdziwił mnie zatem jej wybór - wiedziałam, że niezależnie od pory roku, mogę się spodziewać lektury o czasach wojny.

- To wzruszająca opowieść o przetrwaniu w czasach II wojny światowej. O miłości, rodzinie i przyjaźni. Niby normalnie o życiu tylko, że tło wydarzeń stanowi Holocaust. Historia pisana jest przez chłopca, któremu przyszło dorastać w tych trudnych czasach. Obowiązkowa lektura, nie tylko dla zainteresowanych tematem.

5. Emily Giffin, "Coś pożyczonego"

To książka, którą mogłabym czytać w nieskończoność!

Weronika, nasza specjalistka od słodkości i domowych trików, codziennie przemierza pociągiem trasę do pracy (uwierzcie na słowo, że nie jest to pół godziny), dzięki czemu zawsze wie, co w wydawniczej trawie piszczy, Byłam ciekawa jej wyboru. Co poleca na jesienne wieczory z lekturą?

- Uwielbiam twórczość Emily Giffin, a jej lekkie i przyjemne (a przy tym wcale nie takie banalne) powieści to idealna opcja na jesienny wieczór. Jeszcze tylko ciepły kocyk, kubek gorącej czekolady i grube skarpetki... Idealny relaks po pracy! - doradza Weronika, a ja jej wierzę. Bo i ja sama przeczytałam tę książkę ;)

6. Patrick Ness, "7 minut po północy"

Tę książkę polecam jednak czytać w domu, bo są momenty, w których łzy same płyną z oczu.

Karo, nasza redakcyjna specjalistka od diety, fitnessu i urody, jest naszym guru w temacie kryminałów i tzw. "książek o życiu". - Ta pozycja to mądra, wzruszająca i pouczająca opowieść, która moim zdaniem jest znacznie lepsza od „Małego Księcia” czy „Oscara i Pani Róży” - mówi Karolina. - Ta historia pokazuje, jak 13-letni Conor radzi sobie z chorobą i śmiercią mamy. To smutna, ale i bardzo pouczająca książka, która jest pełna czarnego humoru. Uzmysławia nam, co się dzieje z małym człowiekiem, gdy odchodzi najbliższa mu osoba i udowadnia, że czasem można mieć dość… Tę książkę polecam jednak czytać w domu, bo są momenty, w których łzy same płyną z oczu...

7. Stephen Vizinczey, "W hołdzie dojrzałym kobietom"

To autobiograficzny obraz pisarza, który opisuje swoje erotyczne doznania z lat młodości.

Asia, redaktor działu Moda, często nas zaskakuje, ale gdybym drogą losową miała przypasować lekturę do redakcyjnej koleżanki, to nie miałabym problemu z tym egzemplarzem ;) - Książkę polecił mi znajomy, któremu ufam w takich sprawach. „W hołdzie dojrzałym kobietom” to autobiograficzny obraz pisarza, który opisuje swoje erotyczne doznania z lat młodości - tłumaczy mi Asia. - Książka jest bardzo prawdziwa i momentami niesamowicie zabawna. Obraz kobiet, jakie poznał w swoim życiu Stephen Vizinczey przeplata się z czasami II wojny światowej, węgierskiej rewolucji i swingującą Ameryką lat 60. Polecam!

8. Łukasz Walewski, "Przywitaj się z królową"

To już mój wybór. Książka, która kojarzy mi się z jesienią, bo dostałam ją w prezencie rok temu i wtedy zaczęłam czytać fragmenty. Nie jest to typowa fabuła, a raczej zbiór anegdot, faux pas w świecie polityki i dyplomacji. Jak zareagował Fidel Castro na hasło "Zjesz i sobie pojedziesz"? Albo kto może przywdziać biały strój na spotkanie z papieżem? Dla mnie to błyskotliwie napisana, poparta nieprzeciętną wiedzą publikacja jedyna w swoim rodzaju, która śmieszy i intryguje zarazem.

Znacie już nasze jesienne książkowe wybory, ale my czekamy na wasze propozycje. Na nowości, ale też "książkowe staruszki", bez których nie wyobrażacie sobie tej pory roku.

