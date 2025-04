Na wsi zawsze znajdziesz świeże mleko, jaja, miód. Co z nich zrobić?

Żółtko jaja regeneruje suche włosy

Pełne cennych substancji odżywczych jest doskonałą bazą do przygotowania maseczek.

Żółtko jest źródłem białka oraz cennych witamin A, E, D, K i z grupy B. Zawartość jednonienasyconych i nasyconych kwasów tłuszczowych sprawia, że żółtko odbudowuje strukturę włosów.

Są w nim też sole mineralne m.in. siarka, fosfor, potas, cynk i żelazo. Z kolei lecytyna ma właściwości odżywcze i nawilżające. Dlatego już jedna maseczka, pomaga odzyskać blask włosom łamliwym, wysuszonym farbowaniem lub słońcem.

Odżywcza maska

Dwa żółtka zmieszaj z sokiem z połowy cytryny i łyżką oliwy. Taką maseczkę nałóż na zmoczone i wytarte ręcznikiem włosy. Przykryj je folią, okręć ręcznikiem i pozostaw na 20 minut. Spłucz maskę letnią wodą, następnie umyj włosy szamponem.



Mleko wygładza skórę

Mleko zawiera cenne dla skóry składniki: witaminy A, B, D, K, E, węglowodany, wapń, potas, fosfor, fluor.

Proteiny, będące źródłem aminokwasów docierają do komórek skóry, pobudzają produkcję kolagenu i elastyny oraz zwiększają ilość nawilżającego kwasu hialuronowego, zapewniając odnowę naskórka.

Kwas mlekowy zwęża pory, lekko wybiela i złuszcza skórę, dzięki czemu wygląda na zdrowszą. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe wygładzają skórę i działają natłuszczająco.

Ekstrakt mleczny w płynach do kąpieli, kremach i balsamach do ciała pomaga w wytwarzaniu kolagenu i sprawia, że skóra o wiele wolniej się starzeje.

Odżywcza kąpiel

Do wanny z ciepłą, ale nie za gorącą wodą wlej litr tłustego mleka prosto od krowy. W domu możesz również wykorzystać mleko w proszku. Torebkę mleka wsyp do wanny i wymieszaj go z niewielką ilością wody. Potem dolej więcej wody.



Miód nawilża suchą cerę

To idealny kosmetyk dla zmęczonej, szarej, odwodnionej cery.

Miód uzupełnia w organizmie braki witaminy H, która zapobiega stanom zapalnym skóry.

Skutecznie wygładza naskórek spierzchniętych ust. Może być doskonałym kosmetykiem wprost ze słoika - wystarczy posmarować nim wargi, a po 10 minutach... zlizać warstwę słodkiego smakołyku.

Kremy i balsamy z miodem łagodzą podrażnienia i nawilżają suchą cerę. Wosk pszczeli w kosmetykach uszczelnia naskórek, zapobiega jego pękaniu.

Maseczka do suchej cery

Łyżkę miodu wymieszaj z 2 łyżkami tłustej śmietany lub twarożku homogenizowanego. Dodaj łyżeczkę oliwy z oliwek i nałóż na oczyszczoną twarz. Po upływie kwadransu zmyj maseczkę przegotowaną wodą.

Aleksandra Jaworska "Przyjaciółka"

