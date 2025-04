W zależności od miododajnych źródeł ten słodki produkt różni się nie tylko smakiem, lecz także swoimi właściwościami. By zachował wysoką wartość odżywczą, nie można go podgrzewać do temperatury powyżej 60°C! Jakie są odmiany miodu i czym się różnią?

6 rodzajów miodu

Gryczany - ma czerwonobrązową barwę i wyraźny, korzenny smak. Jest doskonałym dodatkiem np. do mięs. Wielokwiatowy - najpopularniejszy i najłatwiej dostępny, wytwarzany jest z nektaru różnych kwiatów. Ma delikatny smak i uniwersalne zastosowanie. Akacjowy - słomkowożółty, o delikatnym zapachu. Niezbyt słodki, dobry np. do sosów do sałatek. Poprawia trawienie, korzystnie wpływa na układ moczowy. Lipowy - złocistożółty, aromatyczny, w smaku lekko gorzkawy. Dobry do syropów i napojów na przeziębienia i kaszel. Spadziowy - najwartościowszy spośród miodów ma ciemną, brązowo-zieloną barwę, łagodny smak i zapach. Nadaje się do wszystkiego. Wzmaga przemianę materii. Rzepakowy - bladożółty, po skrystalizowaniu białawy. Jest lekko gorzkawy i dość neutralny zapach. Dobry dla wątroby i nerek.

Na podstawie artykułu Renaty Materlińskiej z "Poradnika domowego"

