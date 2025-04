Co zrobić z żółtek po bezie lub innym gotowaniu? Oto kilka ciekawych pomysłów na dania z żółtkami lub z samych żółtek

Co zrobić z żółtek, które zostały po bezie czy innych wypiekach? Możesz m.in. wykorzystać je do przygotowania tarty na słodko lub słono. Z żółtek przygotujesz też pyszny kogel-mogel ze starego babcinego przepisu lub prawdziwy budyń waniliowy lub czekoladowy. Zobacz, co przygotować z żółtek, które zostały z gotowania.