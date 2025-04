TVP kilka dni temu poinformowało widzów o przesunięciu emisji trzeciego odcinka programu „Rolnik szuka żony”. W niedzielę 17 września na antenie TVP pojawił się Festiwal w Opolu, zamiast trzeciego odcinka programu. To, co działo się na Facebooku „Rolnik szuka żony”, przeszło najśmielsze oczekiwania!

Dwa tygodnie temu ruszyła czwarta już edycja programu, niezmiennie wzbudzając emocje wśród widzów. Aż trudno uwierzyć, że teoretycznie przaśny program ma tak zaangażowaną i imponujących rozmiarów widownię. Fani programu „Rolnik szuka żony” na oficjalnym profilu show 17 września zaczęły pojawiać się pełne agresji komentarze pod zwiastunem kolejnego odcinka. Widzowie nie kryli oburzenia faktem, że kiedy zasiedli przed telewizorami, ich oczom ukazali się debiutanci, artyści, gwiazdy estrady. Zmiana terminu emisji „Rolnika…” ewidentnie podziałała na fanów jak płachta na byka.

Jedyny program, który u was da się oglądać to rolnik, a wy go nie puszczacie. Bo co, ważniejsza duma Kurskiego!

Dopiero za tydzień kolejny odcinek znów tyle czekać !! Totalne przegięcie ;/ tydzień temu wcześniej puszczony odcinek o którym nikt nie został poinformowany ;/ nie ładnie. Chciałam zobaczyć cały odcinek a tu zostało mi tylko pół i nie byłam w temacie!! żenada

Czekałam cały tydzień na kolejny odcinek, a dziś wieczorem spojrzałam w program i nie ma, bardzo jestem zawiedziona, Opole mogła Dwójka transmitować.

Dla ludzi ważniejszy jest program Rolnik a nie jakieś Opole gdybyście chcieli to dało by się te 40 minut czasu wygospodarować.

Rolnik szuka żony z wierną widownią, Opole wielkim przegranym

Jak opisać to zjawisko? Jak wytłumaczyć to, że Polacy tak chętnie oglądają „Rolnik szuka żony” i przeżywają emocje uczestników? Zaskakujące jest również to, jak wiele głosów było przeciwnych Festiwalowi w Opolu, nazywając go przebrzmiałą imprezą. Można mówić o wielkiej klapie festiwalu, który zgromadził chyba rekordowo skromną widownię. Brakowało entuzjastów premier muzycznych czy Jana Pietrzaka, kabareciarza z potężnym dorobkiem, który występował w zasadzie przed… pustymi ławkami.

Skandal wokół Opola

Kamerzyści desperacko szukali osób, które można byłoby pokazać na zbliżeniach i przebitkach z widowni, a do finału dotrwało raptem około 200 gości. Sam Jacek Kurski nie wytrzymał i wycofał się rakiem z amfiteatru. To smutne, że taki festiwal jak Opole, sięgnął bruku, a zamiast niego chętniej oglądane są programy typu reality show. Co o tym sądzicie?

