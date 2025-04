Jeśli jesteś fanką programu „Rolnik szuka żony”, to musisz uzbroić się w cierpliwość. W niedzielę, 17 września, trzeci odcinek popularnego show nie pojawi się na antenie! Co z kolejnymi i dlaczego tak zadecydowały władze stacji?

„Rolnik szuka żony” po dwóch odcinkach schodzi z anteny?



Dwa odcinki już czwartej edycji programu „Rolnik szuka żony” za nami. Program, który zjednał sobie tysiące fanów zwyczajowo możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 21.20 na antenie TVP. Podczas dwóch pierwszych odcinków widzowie poznali już uczestników show: Małgosię, Karola, Zbyszka, Piotra i Mikołaja. Nie boją się szukać miłości w otoczeniu kamer.

Bohaterowie spotkali się wybranymi autorami listów, by poznać ich osobiście. Po zapoznaniu się z nimi muszą zadecydować, kogo zaproszą do swoich domów. Co dalej? Teoretycznie, trzeci odcinek powinien ujrzeć światło dzienne 17 września, jednak TVP będzie emitować 54. edycję Festiwalu w Opolu, który będzie trwać od 15 do 17 września,

Kiedy trzeci odcinek programu „Rolnik szuka żony” pojawi się na antenie?



Festiwal w Opolu cieszy się w tym roku szczególnym, z racji afery związanej z czarną listą artystów polskich. Festiwal miał zostać przeniesiony nawet do... Kielc, jednak ostatecznie odbędzie się w Opolu.

Trzeci odcinek „Rolnik szuka żony” zostanie wyemitowany w kolejną niedzielę, czyli 24 września o godzinie 21:20. A gdzie obejrzeć już wyemitowane odcinki programu? Powtórki emitowane są w soboty poprzedzające premierowe odcinki o godzinie 17.30 lub na stronie internetowej programu „Rolnik szuka żony”.

