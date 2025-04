Festiwal w Opolu miał być odwołany, miał być przeniesiony do Kielc, miał być transmitowany przez inne stacje. Ostatecznie afera wokół tegorocznego 54. KFPP przystopowała - TVP na czele z Jackiem Kurskim oraz Prezydent miasta Opola zawarli porozumienie.

19 czerwca na stronie TVP pojawił się komunikat, że strony ustaliły, że "Miasto Opole udostępni w tym roku TVP S.A prawa do marki Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oraz Amfiteatr, w którym we wrześniu bieżącego roku zostanie zorganizowana przez Telewizję Polską 54. edycja KFPP w Opolu". Tylko kiedy i kto wystąpi na owianym już złą sławą 54. Krajowym festiwalu Piosenki Polskiej?

Gwiazdy zbojkotowały tegoroczny Festiwal w Opolu

Festiwal w Opolu odbędzie się we wrześniu

54. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej zazwyczaj odbywała się w czerwcu. W połowie maja informowaliśmy, że do imprezy w tym terminie nie dojdzie. Wówczas wyciekły informacje (plotki?) o istnieniu tzw. czarnej listy artystów, których TVP promować nie chce. Prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski wypowiedział umowę z Telewizją Polską, hołdując przekonaniu, że sztuka jest ważniejsza od politycznych zamieszek. TVP ogłosiło wówczas, że przeniesie opolski festiwal do... Kielc, a na scenie wystąpi m.in. Zenek Martyniuk. Pomysł nie przetrwał próby czasu i po prostu był niedorzeczny. Prezes Jacek Kurski poszedł po rozum do głowy? Trudno powiedzieć, oświadczenie jest konkretne i pozbawione szczegółów. Wiemy natomiast, że z uwagi na ponadpięćdziesięcioletnią tradycję KFPP obie strony będą chciały zachować poziom i zaoferować wysoki poziom rozrywki.

Zenek zamiast Maryli Rodowicz w Opolu? Dla TVP nie ma rzeczy niemożliwych

Falstart TVP i Opola

Zwłaszcza TVP zadeklarowała, że "dołoży wszelkich starań, aby strona artystyczna 54. KFPP w Opolu nie odbiegała od standardów prezentowanych podczas wcześniejszych edycji ww. festiwalu".

Czekamy na listę artystów, którzy podejmą się wyzwania i wystąpią na scenie 54. KFPP.