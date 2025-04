Wirus SARS-CoV-2, znany nam po prostu jako koronawirus, który w ostatnich miesiącach wywołał jedną z największych pandemii ostatnich lat, zakaża na wiele sposobów. Między innymi poprzez powierzchnie, na których może pozostawać nawet kilkanaście godzin. Wiele osób zastanawia się, jak będzie zachowywał się w trakcie letnich upałów i czy wysoka temperatura sprawi, że wirus może ulec osłabieniu, kiedy znajdzie się na rozgrzanej materii. Badaniem tej kwestii zajęli się naukowcy z zachodniej części Europy.

Reklama

Czy upał może osłabić koronawirusa?

Naukowcy ze szwajcarsko-niemieckiego zespołu sprawdzili, jak długo wirus utrzymuje zdolność zakażania na metalowej powierzchni w różnych temperaturach, od 4 st. C. do 30 st. C. Wyniki stawiają sprawę jasno. Wirus utrzymuje się na przedmiotach tak samo długo, niezależnie od tego, czy jest upał, czy na zewnątrz panuje chłód.

To zaskakujące: nie ma znaczenia, czy jest zimno, czy bardzo gorąco - mówi prof. Stephanie Pfänder z Ruhr-Universität w Bochum

Na szczęście ryzyko infekcji poprzez kontakt z zakażonym przedmiotem szybko maleje. Po godzinie na suchym metalu spadało stukrotnie. W ciągu kolejnych ośmiu godzin liczba wirusowych cząstek niemal jednak nie malała. Potem zaczynała dalej powoli spadać. Działo się to niemal niezależnie od temperatury.

W temperaturze 4 st. C. liczba aktywnych cząstek wirusowych spadała o połowę w czasie 13 godzin, w temperaturze pokojowej to samo zjawisko zajmowało około 9 godzin, a w 30 stopniach - około 18 godzin. Badacze wykrywali wirusa nawet po 180 godzinach od momentu jego naniesienia na metalową płytkę.

Dotąd zakładano, że wyższa temperatura może przyczyniać się do obniżenia zakażalności SARS-CoV-2 latem. Jednakże stabilność wirusa nie wydaje się reagować na różne temperatury. Przynajmniej, gdy znajduje się on na jakiejś powierzchni - podkreśla prof. Pfänder.

Badacze spekulują, że latem wirus może słabiej zakażać. Nie ma to jednak związku z temperaturą, a raczej ze zmianami wilgotności powietrza i nasileniem promieniowania UV. Teoria ta jednak nie została jeszcze potwierdzona.

Reklama

Zobacz więcej nowych wiadomości z Polski i ze świata:

Niepewny powrót do szkół we wrześniu. Lekcje on-line mogą zostać przedłużone

Andrzej Duda jako niespodziewany gość na weselu w podkarpackiej miejscowości Wrzawy

Nie będzie dofinansowania 1000+. Ci którzy mają dzieci, dostaną dodatkowe 500+

Pogoda na czerwiec 2020. O opalaniu na razie możemy zapomnieć

Przeklejał kody kreskowe, by płacić mniej w sklepach, bo "obcięli mu premię przez pandemię"