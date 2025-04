Odkąd tylko koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się na świecie, siejąc panikę i doprowadzając do globalnej pandemii, naukowcy analizują jego wpływ na ludzkie ciało. Eksperci dwoją się i troją, by jak najlepiej poznać objawy zakażenia wirusem, by móc szybko diagnozować kolejnych pacjentów i udzielać im specjalistycznej pomocy.

Dotychczas mówiło się przede wszystkim o tym, że koronawirus atakuje głównie układ oddechowy i upośledza pracę płuc oraz oskrzeli. Stąd właśnie jego najczęstsze objawy, takie jak suchy kaszel czy duszności. Teraz na jaw wychodzą nowe informacje mówiące o tym, że SARS-CoV-2 prawdopodobnie może uszkadzać także... cały układ nerwowy, w tym mózg. Nie jest to optymistyczna wizja.

Objawy neurologiczne koronawirusa

Badanie opublikowane w czasopiśmie medycznym „Annals of Neurology” wykazało, że ok. połowa pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, czyli schorzenia wywołanego SARS-CoV-2, ma objawy neurologiczne. Obejmują one ból i zawroty głowy, trudności z koncentracją, zaburzenia węchu i smaku, drgawki, udary, osłabienie i ból mięśni.

Ważne jest, aby ogół społeczeństwa i lekarze byli tego świadomi, ponieważ infekcja SARS-COV-2 może początkowo objawiać się objawami neurologicznymi, zanim pojawi się gorączka, kaszel lub problemy z oddychaniem - powiedział dr Igor Koralnik, profesor neurologi na Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago

Koronawirus atakuje cały układ nerwowy

Naukowcy twierdzą, że COVID-19 może wpływać na cały układ nerwowy, w tym mózg, rdzeń kręgowy, nerwy oraz mięśnie. Koronawirus może doprowadzić m.in. do udarów niedokrwiennych lub krwotocznych mózgu lub zapalenia mózgu i opon mózgowych.

Zespół badawczy ma teraz obserwować pacjentów, aby ustalić częstotliwość i rodzaj powikłań neurologicznych, a także reakcję na leczenie. Badania mają również sprawdzić, czy problemy neurologiczne są tymczasowe, czy trwałe.

